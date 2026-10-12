Pokuta 100 000 Kč za komín, který vypadá v pořádku. Většina majitelů domů nerozlišuje kontrolu a revizi a riskuje zbytečně

Pokud nezajistíte povinné kontroly svého komína, vystavujete svůj majetek nejen riziku, ale také vysokým pokutám. Víte například, jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí nebo to, jak vysoké pokuty vám při neplnění vašich povinností hrozí?
Význam pravidelných kontrol komínů
Pravidelné kontroly komínů jsou zásadní z několika důvodů. Ve hře jsou zejména nejrůznější usazeniny nebo překážky, které mohou
snížit účinnost vašeho topného zařízení a zvýšit riziko komínového požáru, jak informuje web ČEZ. Správně udržované komíny navíc zajišťují optimální spalování, čímž vám mohou ušetřit mnoho peněz (jak mi prozradil jeden můj známý kominík) a snižují emise škodlivých látek. Zdroj fotografie: Depositphotos Majitelé komínů musí zajistit povinnou kontrolu, jinak jim hrozí pokuta ve výši 10 000 Kč. Je to opravdu důležité. Kontrola vs. revize – co je co?
Ačkoli se oba pojmy týkají údržby komínů, a zdají se být na první pohled velmi podobné, rozhodně nejsou zaměnitelné:
Kontrola (inspekce) se vztahuje na komíny, které nejsou v provozu: Jedná se o pravidelnou kontrolu, která by měla být prováděna alespoň jednou ročně. Zahrnuje čištění komína a odstranění překážek a usazenin. Revize komína, při které se provádí kontrola komína, se provádí v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a jedná se tedy o komplexnější prohlídku. Je vyžadována ve specifických situacích, jako například po stavebních úpravách, změně druhu používaného paliva, před opětovným připojením nepoužívaných kouřovodů, po komínových požárech nebo při podezření na poškození. Zdroj fotografie: Depositphotos Majitelé komínů musí zajistit povinnou kontrolu, jinak jim hrozí pokuta ve výši 10 000 Kč. Je to opravdu důležité. Právní a finanční důsledky
Důsledky zanedbání údržby komínů mohou být závažné. Pro právnické a podnikající fyzické osoby může mít nedodržení povinného čištění a kontroly
za následek pokutu až do výše 100 000 Kč (tu ukládá hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru, jak informuje web Energie1223). Fyzickým osobám hrozí za nedodržení povinné kontroly komínů pokuta až do výše 10 000 Kč.
A Chalupáři-Zahrádkáři také v minulosti upozorňovali na nutnost správného výběru dřeva na vytápění –
ne všechny druhy se k tomu totiž hodí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři