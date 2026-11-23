Zima je období, kdy se příroda ukládá ke spánku. Pro zvěř to ale znamená omezené možnosti potravy, takže se důvodně můžete obávat o své stromky, které jsou pro ně především v zimě lákavým soustem. O stromky, které přijdou o část kůry, můžete dokonce i přijít – záleží na tom, jak velké poškození pozorujete. Začněte výběrem vhodného chrániče podle velikosti stromku a druhu zvěře, která vás ohrožuje.
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