Kuchyňský vývar pro bohaté květenství: Jak bobkový list a rýže probudí spící orchidej k životu. Znáte ten pocit zklamání, když vyhánění nových listů u orchideje běží jako po drátkách, ale na nová poupata marně čekáte už celou věčnost. Tropická kráska na okně prospívá, avšak květní stvol v nedohlednu. Než vytáhnete peněženku a začnete nakupovat drahá syntetická hnojiva plná agresivních solí, rozhlédněte se ve vlastní kuchyni. Dvě obyčejné suroviny za pár korun dají spící rostlině přesně ten impuls, který potřebuje k nasazení záplavy nových květů.
Kombinace sušeného bobkového listu a klasické bílé rýže vytváří výživný elixír nabitý minerálními látkami. Zatímco rýže dodává do výluhu fosfor, draslík, hořčík i B-vitamíny podporující kořenový systém, vavřín neboli bobkový list přináší silné esenciální oleje s antiseptickým a fungicidním účinkem. Společně rozhýbou metabolismus rostliny a zároveň pročistí substrát od nežádoucích mikrobů.
Příprava domácího elixíru: Přesný poměr surovin a postup
Výroba tohoto přírodního stimulátoru zabere jen pár minut práce a výsledek předčí leckterá kupovaná hnojiva. K přípravě budete potřebovat tyto základní ingredience:
- 8 kusů sušeného bobkového listu
- 4 polévkové lžíce surové rýže
- 1 litr vroucí vody
- 1 litr studené odstáté vody
Do větší skleněné či smaltované nádoby nasypte rýži a přidejte nalámané bobkové listy. Vše přelijte jedním litrem právě vroucí vody, nádobu přiklopte a nechte směs zhruba 3 hodiny pozvolna luhovat. Během této doby horká voda vytáhne ze surovin škroby, mikroprvky i aromatické látky. Jakmile nálev vychladne na pokojovou teplotu, pečlivě ho přeceďte přes jemné sítko a dořeďte druhým litrem studené vody.
Správná aplikace lázně a péče o listy
Namíchaný vývar používejte jako náhradu běžné zálivky přibližně jednou za 10 dní. Orchideje nikdy nezalévejte shora přímo do srdíčka rostliny. Nejvhodnější je použít metodu namáčení: průhledný pěstební květináč ponořte do připraveného vlažného výluhu asi na 15 až 20 minut, aby substrát z borové kůry nenasákl dostatek živin.
TIP: Nemáte přístup ke hnoji ani kompostu? Smíchejte ocet s peroxidem a sledujte ten zázrak s úrodou.
Foto: Pixabay
Po vyjmutí nechte přebytečnou vodu důkladně odtéct přes odtokové otvory. Voda nesmí v žádném případě zůstat stát v ozdobném obalu na dně, protože přemokřené kořeny velice rychle podléhají hnilobě.
Přípravek skvěle funguje také jako tonikum na listy. Ponořte do vlažného roztoku bavlněný tamponek a jemně jím otřete svrchní i spodní stranu listových čepelí. Odstraníte tím prachový povlak a látky z bobkového listu vytvoří na povrchu lehký ochranný štít proti náletům mšic či svilušek. Jakmile orchidej vyžene viditelná poupata, aplikaci hnojiva přerušte, aby se rostlina soustředila na rozvíjení květů. K kúře se vraťte až po úplném odkvetení.
Zdroje info: Autorka,https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/jak-donutit-kvest-orchideje-bobkovy-list-a-ryzehttps://www.denik.cz/zahrada/jak-donutit-kvest-orchideje.htmlhttps://www.ireceptar.cz/zahrada/hnojivo-na-orchideje-z-ryze-a-bobkoveho-listu/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Kuchyňský vývar pro bohaté květenství: Jak bobkový list a rýže probudí spící orchidej k životu first appeared on Naše zahrada.