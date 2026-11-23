Polovina listopadu už je pryč a teploty pomalu, ale jistě padají v noci až do mínusových hodnot. Čas uzení je tady, a tak není od věci zapálit oheň v topeništi a vrhnout se na přípravu nějaké té dobroty. My jsme se rozhodli, že si vyudíme sýry. Proč ostatně ne? Máme novou udírnu, a tak jsme si se sýry trochu pohráli. Výsledek na sebe nepochybně nenechal čekat. Sýry byly dokonalé. V následujících řádcích se s vámi podělíme jak o samotný průběh přípravy sýrů a uzení, tak i o výsledek. Jak pomocí slov, tak i autentických obrázků.
Papírové střevo jako skvělá forma pro uzení sýrů
My už dlouhodobě pro uzení sýrů používáme klasické papírové střevo. V minulosti jsme sýry udili také v dámské silonce, nicméně ta může obsahovat kdovíjaké látky. Navíc nedrží tvar tak dobře jako právě papírové střevo. To se před použitím pouze na několik minut namočí, aby trochu zkřehlo a tvarově se pak přizpůsobilo samotné náplni. Uzený sýr pak vypadá tvarově jako salám, což je ideální. Dobře se krájí a vypadá také náramně.
Nastrouhání sýrů jako základ
Ideální je sýry do střeva pořádně nastrouhat. Krásně se do nich totiž napěchují a nevzniknou žádné vzduchové kapsy. V případě nakrájení sýrů by se tak určitě stalo. Ve finále by pak vypadaly všelijak. Navíc při strouhání můžeme jednoduše použít také nejrůznější ingredience.
Plnění nastříhaného sýra do střeva: Foto Radek Štěpán
Koření a přísady mohou být i netradiční
My tradičně přidáváme k sýru například prolisovaný česnek. Sýr pak dostane jemný česnekový nádech. Výborný je ale i celý pepř. Kuličky pepře dodají sýru pálivost, kterou má někdo rád. Ostatně podobné je to i s chilli kořením. Výborné je také provensálské koření. Bylinky jsou opravdu voňavé. Nyní jsme přidávali sušená rajčata, která jsme před samotným pěchováním střev ještě namočili.
Udili jsme nějakých 7 hodin
Věřím tomu, že by stačilo i nějakých 4 až 5 hodin při teplotě kolem 70 stupňů Celsia. Takto jsme ale měli dokonalou jistotu, že sýr bude skutečně prostoupený kouřem. Při kratší době uzení tato jistota být nemusí a sýr jak pak jen slitý do správného tvaru, ale kouř moc cítit není.
Tip: Rychlosoli netřeba. Nakládali jsme maso na uzení do vakua.
Hlavně nechat sýry vychladnout
Je to tak. Ideální je nechat sýry ve střevech zavěšené ještě mimo udírnu v chladu. Až vychladnou, můžeme střevo bez problémů sloupnout. Půjde to krásně. Kdybychom tak činili u teplých sýrů, sýry by byly na střevo nalepené a nedařilo by se nám to.
O výsledku se můžete přesvědčit sami
Je to tak. Fotografií máme více než dost. Podívat se na ně můžete v naší fotogalerii.
Domácí uzený sýr se sušenými rajčaty, česnekem a jen tak: Foto Radek Štěpán
Zdroje info: Autor
Domácí uzení sýrů a jejich příprava: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
The post Dokonalá chuť. Listopadové uzení sýrů na vlastní kůži first appeared on Naše zahrada.