Velký kvíz pro milovníky masa: Kdo se přiblíží k hranici 8/10 bodů, ten má znalosti šéfkuchařů

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Velký kvíz pro milovníky masa: Kdo se přiblíží k hranici 8/10 bodů, ten má znalosti šéfkuchařůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Maso umí připravit skoro každý. Ale znát rozdíl mezi mořením a nakládáním, vědět, kde se vzal název tatarský biftek, nebo si být jistý vnitřní teplotou rare steaku — to už je jiná liga. Tento kvíz prověří, jestli vaše znalosti o mase sahají za hranice pánve.
Fotografie kuřecího masa
Zdroj: Foto: Dnor / Public domain, kuřecí maso
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