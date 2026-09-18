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Velký kvíz pro milovníky masa: Kdo se přiblíží k hranici 8/10 bodů, ten má znalosti šéfkuchařů

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Maso umí připravit skoro každý. Ale znát rozdíl mezi mořením a nakládáním, vědět, kde se vzal název tatarský biftek, nebo si být jistý vnitřní teplotou rare steaku — to už je jiná liga. Tento kvíz prověří, jestli vaše znalosti o mase sahají za hranice pánve.
Fotografie kuřecího masa

Fotografie kuřecího masa

Zdroj: Foto: Dnor / Public domain, kuřecí maso
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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