Originální květináč vyrobený vlastníma rukama upoutá každou návštěvu. Bez náročné údržby navíc vydrží krásný celé roky

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Originální květináč vyrobený vlastníma rukama upoutá každou návštěvu. Bez náročné údržby navíc vydrží krásný celé rokyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hezká zahrada plná dekorací nemusí být drahá, pokud jste alespoň trochu zruční. Například plastové květináče lze vyměnit za betonové, jež si můžete sami vyrobit.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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