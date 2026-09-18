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Kouzlo citrusů v kakaovém těstě: Kakaové pomerančové řezy jsou osvěžujícím zákuskem pro každou příležitost

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Kakaové pomerančové řezy jsou přesně ten moučník, který vypadá slavnostněji, než kolik s ním ve skutečnosti je práce. Dole je jednoduchý kakaový korpus, na něm pomerančový krém z džusu a nahoře šlehačka. A pak přijde vršek, který to celé vytáhne o patro výš, aniž by člověk musel v kuchyni kempovat půl dne.
Kakaovo-pomerančové řezy

Kakaovo-pomerančové řezy

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu YouTube / Dobré Recepty od Agi, Kakao potká citrus a je z toho láska na plech: Kakaové pomerančové řezy jsou vláčné, voňavé a zmizí dřív, než káva vystydne
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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