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Obří srážka, která vytvořila Měsíc, mohla skončit úplně jinak, než jsme mysleli

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Vznik Měsíce patří mezi největší záhady v historii naší planety. Víme, že se zrodil přibližně před 4,5 miliardy let v důsledku obrovské kosmické srážky, ale stále není zcela jasné, co se během ní přesně odehrálo. Nové počítačové simulace nyní naznačují, že dosavadní představy možná přehlížely jednu důležitou věc: samotnou pevnost a teplotu hornin, z nichž byla mladá Země a těleso, které do ní narazilo, tvořeny.
Obří srážka, která vytvořila Měsíc, mohla skončit úplně jinak, než jsme mysleli

Obří srážka, která vytvořila Měsíc, mohla skončit úplně jinak, než jsme mysleli

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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