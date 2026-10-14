Hrníčková bábovka s vaječným likérem. Dobrou chuť

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Hrníčková bábovka s vaječným likérem. Dobrou chuťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pomalu se nám láme podzim a co nevidět nás čekají Vánoce. A co lepšího si během adventní atmosféry dopřát než bábovku s vaječným likérem.
Hrníčková bábovka s vaječným likérem. Dobrou chuťZdroj: Daniela Baumann / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 14.10.2026 13:00
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