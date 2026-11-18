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Vláčná banánová bábovka, která vám vykouzlí úsměv
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Tato banánová bábovka je stejná, ale přesto jiná než tradiční bábovka, kterou všichni známe. Pokud máte doma přezrálé banány a nevíte co s nimi, pak se rozhodněte zakomponovat je do této výjimečné bábovky.
Vláčná banánová bábovka, která vám vykouzlí úsměvZdroj: paulista / Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 18.11.2026 02:00
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