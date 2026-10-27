Jak ochránit mladé stromky před zimou pomocí jutoviny, listí, slámy

Máte na zahradě mladé stromky, ať už ovocné či okrasné? Pozor na to, že jsou během zimy mnohem citlivější než starší a dobře zakořeněné dřeviny. Ohrozit je může mráz, prudké střídání teplot, zimní slunce i hladová zvěř. Přitom není nutné nakupovat drahé speciální přípravky. S trochou materiálu, který už máte doma nebo na zahradě, lze stromky ochránit poměrně jednoduše.
Nezbytné obalení kmínku
Nejcitlivější bývá mladý kmínek, který může poškodit mráz i ostré zimní slunce. Praktickým řešením je jeho obalení prodyšným materiálem. Použít lze například jutovinu, starší bavlněnou látku nebo speciální netkanou textilii, kterou už máte z předchozí sezony. Materiál nepřipevňujte příliš těsně, aby kolem kmínku mohl proudit vzduch a nezadržovala se pod ním vlhkost.
Kořeny ochrání vrstva mulče
Mladé stromky ocení také ochranu kořenového prostoru. Před příchodem silných mrazů můžete kolem stromku rozprostřít vrstvu listí, slámy, posekané trávy nebo kvalitního kompostu. Materiál však nenahrnujte přímo ke kmínku. Mezi mulčem a kůrou ponechte volný prostor, aby se pod vrstvou nedržela nadměrná vlhkost a nevznikaly vhodné podmínky pro hnilobu.
Tip: Jak ochránit stromky před poškozením sekačkou? Postačí kabelová chránička.
Pozor na zajíce a drobné savce
V zimě mohou mladé stromky poškodit také zvířata. Zajíci a další drobní savci mohou okusovat kůru, srnčí zvěř zase mladé výhonky. Pokud se ve vašem okolí zvěř pravidelně objevuje, vyplatí se kolem stromku vytvořit jednoduchou mechanickou ochranu z pletiva. Oplocení by mělo být dostatečně vzdálené od kmínku, aby se k němu zvíře nedostalo přes oka.
Foto: Pixabay
Kdy sníh odstranit, kdy naopak nechat
Silná vrstva sněhu může mladé větve zatěžovat, proto po vydatném sněžení stromek zkontrolujte. Těžký mokrý sníh lze z větví opatrně setřást, vždy však tak, abyste křehké větvičky nepolámali. Naopak přirozená sněhová pokrývka kolem kořenů může pomáhat chránit půdu před prudkým promrzáním.
Zimní ochrana mladých stromků tedy nemusí být drahá. Nejdůležitější je včas ochránit kmínek, kořeny a podle místních podmínek také předcházet poškození zvěří. Jednoduchá prevence může stromku výrazně usnadnit první náročné zimy a pomoci mu dobře odstartovat další vegetační sezonu.
Zdroj: autorka
Náhledové foto: Pixabay
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