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Jak ochránit mladé stromky před zimou pomocí jutoviny, listí, slámy

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Dennívýzva
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Máte na zahradě mladé stromky, ať už ovocné či okrasné? Pozor na to, že jsou během zimy mnohem citlivější než starší a dobře zakořeněné dřeviny. Ohrozit je může mráz, prudké střídání teplot, zimní slunce i hladová zvěř. Přitom není nutné nakupovat drahé speciální přípravky. S trochou materiálu, který už máte doma nebo na zahradě, lze stromky ochránit poměrně jednoduše.
stromek

stromek

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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