Bílení stromů není jen babské zdobení. Bez něj vám kůru v zimě roztrhne slunce

V sadech, na zahradách i v alejích podél silnic uvidíte v zimě stromy s bílými kmeny, natřenými zhruba do výšky 60 až 70 centimetrů. Mladší zahrádkáři to často berou jako staromódní ozdobu. Naše babičky ale věděly, proč to dělají. Bílý nátěr chrání strom před nebezpečím, které by v zimě čekal málokdo: před sluncem.
Proč stromu v zimě škodí slunce?
Za slunečného zimního dne se kmen na jihozápadní straně silně ohřeje. Podle Univerzity ve Wisconsinu vznikají škody právě tam, a to hlavně v obdobích, kdy teplota přes den vystoupá nad nulu a v noci zase klesne pod ni. Jižní strana kmene může být klidně o desítky stupňů teplejší než severní.
Foto: Gemini
Státní univerzita v Novém Mexiku popisuje, co se přitom děje. Teplo probudí buňky těsně pod kůrou, které by jinak v zimě odpočívaly. Tím ztratí odolnost proti mrazu. Když pak večer teplota rychle spadne pod nulu, tyto buňky zmrznou a odumřou. Na kmeni se pak objeví svislé praskliny, tmavá místa nebo odlupující se kůra. Do takových ran snadno proniknou choroby i škůdci.
Nejvíc ohrožené jsou mladé stromy s tenkou kůrou. Jabloně, třešně, broskvoně a švestky ale zůstávají citlivé i ve vyšším věku, protože si tenkou a tmavou kůru ponechávají.
Čím a jak kmeny natírat?
Bílá barva odráží sluneční paprsky, takže se kmen přes den tolik neohřeje a teplota kůry nekolísá. Naše babičky na to používaly vápenné mléko, které navíc ničí vajíčka škůdců přezimujících v kůře. Další doporučují bílou latexovou barvu rozředěnou vodou v poměru 1 : 1.
Důležitý je druh barvy. Univerzita v Utahu radí použít barvu do interiéru. Venkovní barvy totiž mohou obsahovat přípravky proti plísním a řasám, které by stromu uškodily. Nepoužívejte ani olejové barvy, přes které kůra nedýchá, ani tmavé odstíny, protože ty by kmen ohřívaly ještě víc.
Barvu naneste štětcem, aby zatekla i do rýh v kůře. Natřete kmen od země až k prvním silnějším větvím a nevynechejte jeho jižní a západní stranu. Bílení provádějte na podzim, ještě než přijdou mrazy. Nátěr časem sám vybledne a zmizí, další zimu ho proto obnovte. Místa, která už jsou poškozená, ale nenatírejte. Rána se musí zahojit sama.
Bílý nátěr má ještě jeden účinek. Strom se na jaře ohřívá pomaleji, takže vyraší o něco později. Většinou to nevadí, naopak mu to může pomoci uniknout pozdním mrazíkům.
Tip: Bílení kmenů ovocných stromů: proč to dělat a jak na to
S vápnem je ale potřeba opatrnosti. Vápno se z kmene postupně deštěm splachuje do půdy a funguje tam jako vápnění. Kdouloním a hrušním naroubovaným na kdouloni, které vápenitou půdu nesnášejí, proto vápenný nátěr každou zimu nedávejte. Pro ně je lepší zředěná latexová barva. Starší stromy se silnou kůrou bílení skoro nepotřebují. U ovocných stromů se ale vyplatí po celý život.
Zdroje info: Autor, https://extension.usu.edu/forestry/publications/utah-forest-facts/021-sunscald-injury-or-southwest-winter-injury-on-deciduous-trees, https://fruit.wisc.edu/2025/04/10/understanding-and-preventing-southwest-injury-sunscald-in-young-trees/
Náhledové foto: Gemini
The post Bílení stromů není jen babské zdobení. Bez něj vám kůru v zimě roztrhne slunce first appeared on Naše zahrada.