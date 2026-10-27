Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bílení stromů není jen babské zdobení. Bez něj vám kůru v zimě roztrhne slunce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V sadech, na zahradách i v alejích podél silnic uvidíte v zimě stromy s bílými kmeny, natřenými zhruba do výšky 60 až 70 centimetrů. Mladší zahrádkáři to často berou jako staromódní ozdobu. Naše babičky ale věděly, proč to dělají. Bílý nátěr chrání strom před nebezpečím, které by v zimě čekal málokdo: před sluncem.
Bílení stromů

Bílení stromů

Zdroj: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Nosní sprej z rýmovníku: Domácí pomoc pro volnější dech
Nosní sprej z rýmovníku: Domácí pomoc pro volnější dech
Našli jste přemrzlé houby? Mnohé se vyplatí nebrat
Našli jste přemrzlé houby? Mnohé se vyplatí nebrat

Stále vyrážíte do lesa a snažíte se najít houby? Aby ne, v mnoha lokalitách po celé České republice ještě...

Co se spadaným listím? Nepalte ho a udělejte listovku
Co se spadaným listím? Nepalte ho a udělejte listovku

K hlavním podzimním činnostem patří hrabání listí. Co ovšem s ním? Pálení není zrovna dobrý nápad, protože...

Jednu rostlinu v zimě zabíjí voda. Druhou její nedostatek. A přitom rostou vedle sebe. Největší chyba při zazimování zahrady? Možná děláme příliš mnoho
Jednu rostlinu v zimě zabíjí voda. Druhou její nedostatek. A přitom rostou vedle sebe. Největší chyba při zazimování zahrady? Možná děláme příliš mnoho

Podzim přináší každoročně stejnou otázku: Jak připravit zahradu na zimu? Zalít, pohnojit, zakrýt, přisypat...

Přemrzlé houby lze najít už teď. Poznáte je jednoduše
Přemrzlé houby lze najít už teď. Poznáte je jednoduše

Houbařská sezona na mnohých místech vrcholí. Lidé si z lesa odnášejí koše plné hub a řeší, jakým způsobem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.