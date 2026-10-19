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Jak a podle čeho vybrat koberec, který bude pohodlný?

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Jsou různé druhy podlahových krytin. Někdo má doma plovoucí podlahu, další vinyl, jiný dává přednost dlažbě. No, a pak je tu známá klasika v podobě koberce. Ne každý koberec však nabízí stejný komfort. Některé jsou měkké a hebké na dotek, jiné mají pevnější povrch, který je praktičtější při častém používání. My se zaměříme na to, jak vybrat takový, který nabídne především komfort. Výběr není až tak složitý, jak si mnozí myslí.
Zdroj obrázku: New Afrika / stock.adobe.com

Zdroj obrázku: New Afrika / stock.adobe.com

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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