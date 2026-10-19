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VIDEO: Multifunkční dřezy. Více místa na vaření, aniž by kuchyně potřebovala jediný centimetr navíc

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Pracovní plochy není v kuchyni nikdy nazbyt. Zvlášť při přípravě většího oběda se rychle zaplní prkénky, miskami, omytou zeleninou a nádobím, které je potřeba někam odložit. Přitom část prostoru, který bychom mohli využít, zůstává prakticky nevyužitá. Právě na tomto principu jsou založeny multifunkční dřezy Franke Box Pro a Kubus 2 Pro, které z běžného místa na mytí nádobí vytvářejí další pracovní stanoviště. Díky důmyslně řešeným vnitřním lištám nabízejí hned tři pracovní úrovně, takže se nad jedním dřezem může odehrávat několik kuchyňských činností. Oplachování, krájení i odkapávání potravin se tak přesouvá z pracovní desky přímo nad dřez, aniž by bylo nutné pořizovat větší kuchyňskou linku.
VIDEO: Multifunkční dřezy. Více místa na vaření, aniž by kuchyně potřebovala jediný centimetr navíc

VIDEO: Multifunkční dřezy. Více místa na vaření, aniž by kuchyně potřebovala jediný centimetr navíc

Zdroj: Franke
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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