Vytahujete z pračky páchnoucí prádlo místo voňavých kousků? Poradíme, jak se zápachu zbavit

Pračka patří mezi nejvyužívanější spotřebiče v domácnosti vůbec a asi jen těžko bychom se bez ní obešli. Jenže co dělat, pokud z pračky vytáhneme zrovna ne voňavou várku prádla i přesto, že jsme do ní dali správný prací prostředek a nalili spoustu aviváže? Poradíme vám nejen jak o pračku pečovat, a předcházet tak vzniku zápachu, ale také jak se zápachu zbavit.
Odstraňte zápach z pračky, nebo mu alespoň předejděte. Zdroj: Pixabay Předejděte vzniku zápachu
Pokud nestojíte o nevoňavé překvapení, je potřeba se o pračku dobře starat a udržovat ji. Na spoustu místech se může usazovat zbytek pracího prášku a gelu, špinavé vody, nebo mastnoty. A to především díky nízkým teplotám, při kterých pereme a při kterých se prášek nedokáže rozpustit. To vše se pomalu hromadí a časem začne pračka zapáchat a tvořit se v ní vodní kámen, či dokonce nebezpečná plíseň. Důkladně vyčistit pračku bychom měli alespoň jednou za měsíc pomocí speciálních přípravků, ale postačí i teplá voda s octem, nebo trochou saponátu. Zápach pračky by totiž mohl skončit koupí úplně nového spotřebiče.
Aby prádlo pořád vonělo, je nutné o pračku pečovat. Zdroj: Pixabay Sáhněte po přípravku
Nejjednodušší variantou je zajít do drogerie a poohlédnout se po speciálním přípravku na čištění pračky. Otázkou však je, zda je výhodnější investovat do někdy až zbytečně drahých produktů, nebo si pračku vyčistit doma, a to díky jednoduchým babským radám.
Ocet a jedlá soda je zázrak
Rozhodnete-li se pro odstranění nečistot a zápachu z pračky doma bez přípravků, vyzkoušejte spojení octu a jedlé sody. Ocet totiž není toxický a je mnohem šetrnější než chemické přípravky zakoupené v drogerii. Do octa přimíchejte pro lepší výsledek ještě 2 – 3 lžičky jedlé sody a naneste do bubnu pračky. Zbylou jedlou sodu smíchejte s vodou a nalijte ji do přihrádek pro prací prášek a aviváž. Následně pračku zapněte na nejdelší program s nejvyšší teplotou, bez předpírky. Pokud je pračka opravdu zanesená hodně, můžete program v půlce přerušit, nechat působit přes noc a ráno pokračovat. Poté ještě znovu pračku pusťte naprázdno.
Kyselina citronová
Se zápachem dovede pomoci i obyčejná kyselina citronová. Té nasypejte do přihrádky pro prací prášek stejné množství, jako pracího prášku při praní a opět spusťte nejdelší program s nejvyšší teplotou. Stejně jako u octa a jedlé sody nezapomeňte pračku umýt kratším programem.
Vhodná je i tableta do myčky
Jestliže máte myčku nádobí a zároveň používáte tablety, můžete s nimi vyčistit i pračku. Vyjměte u obalu dvě tablety a vložte je přímo do bubnu pračky. Poté pusťte program nikoliv na 90
, ale na 60 °C °C . Po dokončení programu nechte pračku pořádně vyvětrat. Přínosné jsou i tablety do myčky. Zdroj: Pixabay Na drobné nečistoty platí vysoký program
Pokud zápach není nesnesitelný, vyzkoušejte pračku zapnout na program s nejvyšší teplotou (tedy 90 – 95°C), bez nutnosti octa a jedlé sody. Jestliže uvnitř není velký nános, horká voda nečistoty vymyje a vypustí.
Vyčistěte těsnění i filtr pračky
Použijete-li roztok z octa a vody, lze s ním vymýt i těsnění na dvířkách i okolo bubnu pračky. Zejména toto jsou místa, kde se nechtěně usadí všechny vyprané nečistoty a mastnota, které následně zapáchají. Velmi důležité je i čistění filtru a to alespoň jedenkrát za 2 – 3 měsíce. Filtr se skrývá zepředu pračky dole za malými dvířky. Je třeba však dát pozor, protože vyjmutím filtru může u některých typů praček vytéct voda, proto si připravte hadr a možná i větší misku nebo kýbl na vodu. Ve filtru mohou být zachyceny sponky do vlasů, mince, gumičky nebo knoflíky. Všechny předměty proto odstraňte a filtr umyjte horkou vodou.
Důležité je pravidelné čištění těsnění a filtru. Zdroj: Candy Pozor na dvířka
Velmi důležité, je nechat dvířka po vyprání otevřené. Pokud je totiž uzavřeme, vytvoříme tak ideální prostřední pro vznik zatuchlého zápachu a plísní. Není tedy divu, že další vyprání nebude zrovna vonět. Nezapomeňte si také prostudovat manuál, jelikož některé typy praček nabízejí samotný cyklus pro čištění.
Zdroj info: Haier, Hoover, Co věděly už naše babičky, Rady pro chytrou hospodyňku Fotogalerie: Aby prádlo pořád vonělo. Zdroj: Pixabay Odstraňte zápach z pračky, nebo mu alespoň předejděte. Zdroj: Pixabay Ne vždy se zbavíme zápachu vůněmi z drogerie. Zdroj: Pexels Zdroj: Pixabay Přínosné jsou i tablety do myčky. Zdroj: Pixabay Zdroj: Pixabay