Pod schody, pod střechou i za dveřmi. Místa, která doma přehlížíme, mohou ukrývat překvapivě mnoho prostoru

Podkrovní ložnice má své romantické kouzlo, zvláště, když do ní dopadá střešními okny pozdně večerní slunce nebo v noci svítí hvězdy přímo na postel. Kouzlo trochu mizí, jakmile do prostoru postavíte skříň. Podobně dokáže potrápit výklenek v předsíni nebo prázdné místo pod schodištěm. Právě tam ale často čekají úložné prostory, o kterých jste dosud neměli tušení.
V tomto případě jsme proměnili niku v úložný prostor. Zdroj: Indeco Když se skříň nevejde, ačkoli místa je dost
Představte si starší rodinný dům s obytným podkrovím. Ložnice je světlá, útulná, z okna je vidět do zahrady a trámy pod střechou jí dodávají atmosféru, kterou byste v běžném bytě hledali těžko. Jenže pak přijde stěhování nábytku.
Šatní skříň se ke šikmé stěně nevejde, komoda překáží při otevírání dveří a za postelí zůstává prostor, do kterého se dá nanejvýš odložit krabice s vánočními ozdobami. Nakonec skončí část oblečení v sousedním pokoji. Podobnou situaci zná nejeden majitel podkroví, ale také lidé, kteří bydlí v domech s nepravidelnými půdorysy nebo v bytech se zdánlivě nevyužitelnými zákoutími. Přitom nemusí jít o nedostatek místa. Často je problém v tom, že běžný nábytek počítá s pravými úhly, rovnými stěnami a standardní výškou stropu. Domy ovšem takovou ukázněnost zdaleka vždycky nedodržují. Zvlášť při rekonstrukcích starších nemovitostí se ukazuje, že některé stěny nejsou úplně kolmé, výklenky mají neobvyklé rozměry a pod schodištěm vznikl prostor, pro který výrobci sériového nábytku žádné řešení nenabízejí. Právě v těchto případech stojí za úvahu nábytek vyrobený na míru. Právě s takovými prostorovými oříšky má zkušenosti česká společnost INDECO, která se specializuje na vestavěné skříně a nábytek na míru a dokáže přizpůsobit jejich podobu i dispozicím, s nimiž si běžný sériový nábytek neporadí. Botník jsme integrovali do vestavěné skříně. Zdroj: Indeco Podkroví si žádá trochu jiný přístup
U podkrovních místností je největší překážkou zpravidla sklon střechy. Pod šikminou bývá poměrně dost místa, ale jen část z něj má dostatečnou výšku pro pohodlný pohyb. Vysoká šatní skříň se sem nevejde a nízká komoda zase nevyužije všechen dostupný prostor. Řešením může být sestava skříněk, polic a zásuvek, která kopíruje sklon stropu. V nižších částech se dobře uplatní výsuvné úložné prvky, zatímco vyšší oddíly mohou sloužit k zavěšení oblečení. Záleží ovšem na konkrétních rozměrech a na tom, jak často potřebujeme uložené věci používat. Při plánování je dobré myslet také na to, že podkroví mívá svá technická omezení. Nábytek nesmí znemožnit přístup k důležitým instalacím ani zakrýt místa, která potřebují větrání nebo kontrolu. U střešních oken je třeba počítat s jejich otevíráním a v blízkosti otopných těles zachovat potřebné odstupy. Důležitý je také způsob otevírání skříněk. Klasická křídlová dvířka mohou v některých místech narážet do okolního vybavení, zatímco zásuvky potřebují dostatek prostoru pro vysunutí. Pěkný návrh na papíře zkrátka ještě nemusí znamenat pohodlné každodenní používání.
Co všechno se vejde pod schody?
Schodiště bývá dalším místem, kolem kterého se při zařizování domu chodí trochu bezradně.
Prostor pod schodištěm často slouží jako provizorní skladiště vysavače, nářadí, bot a věcí, které se právě nevešly jinam. Přitom může vzniknout docela praktická sestava úložných skříní. V nejvyšší části se nabízí místo na kabáty, ve střední na police a zásuvky, v té nejnižší třeba na sezonní obuv nebo méně používané předměty. Výhodou je, že se vše dá schovat za sjednocená dvířka a prostor přestane působit neuspořádaně. A tajný tip: My tam máme ledničku na víno. Vypadá sice hezky, tak je škoda, že na ní nikdo nevidí, ale původní návrh kuchyně s ní prostě nepočítal. A taky není tak na očích, a tak přeci jen trochu klesá spotřeba. Prostor pod schodištěm, nad ním a okolo něj by měl být využitý. Zdroj: Indeco Výklenek není stavební chyba
Zajímavé možnosti nabízejí také niky a výklenky, které vznikly při stavbě nebo rekonstrukci. Někdy jsou pozůstatkem původního členění místností, jindy souvisejí s komínovým tělesem či nosnými konstrukcemi. Jejich rozměry bývají pro běžný nábytek nepraktické. Police je příliš krátká, skříň příliš široká a mezera vedle ní se postupně zaplní předměty, které nemají své místo. Přitom i poměrně mělký výklenek může posloužit jako knihovna, úložný prostor na dokumenty nebo sestava menších uzavřených skříněk. V malých bytech mohou být právě takové detaily překvapivě důležité. Pokud se podaří využít výklenek, není nutné stavět další skříň do volného prostoru místnosti. A když se vestavba barevně sladí s okolní stěnou, může působit mnohem nenápadněji než samostatný kus nábytku. Naopak v některých interiérech stojí za to výklenek přiznat a udělat z něj výrazný prvek, například otevřenou knihovnu v dekoru dřeva.
Nábytek na míru vyřeší efektivně třeba výklenek. Zdroj: INDECO Na centimetr přesně. Ale nejprve měřit
Právě atypické prostory patří mezi oblasti, na které se INDECO přímo zaměřuje. Ve své nabídce výslovně počítá s podkrovím, prostorem pod schody i menšími předsíněmi. Vedle šatních skříní vyrábí také komody, knihovny, botníky a další vybavení interiéru, takže jednotlivé prvky mohou vzniknout ve společném materiálovém a barevném řešení. U podobných zakázek je zásadní přesné zaměření. Nestačí totiž znát šířku a výšku prostoru v jediném bodě. Je třeba počítat se sklonem stropu, případnými nerovnostmi stěn, podlahou i místem potřebným pro otevírání dveří a zásuvek. INDECO proto zajišťuje celý postup od návrhu přes odborné zaměření až po montáž. Na webu nabízí také 3D návrhář vestavěných skříní, v němž si zájemci mohou vyzkoušet základní rozměry, členění a materiálové provedení. U složitějších atypických prostor je ovšem individuální návrh a odborné zaměření zvlášť důležité.
Aby skříň nesloužila jen první rok
Při
plánování vestavby se vyplatí věnovat stejnou pozornost jejímu vnitřnímu uspořádání jako vzhledu. Hluboká police může na první pohled nabídnout spoustu místa, jenže věci uložené vzadu se postupně stávají obtížně dostupnými. Zásuvky bývají pro drobnější předměty praktičtější a u šatních skříní má smysl předem promyslet délku prostoru pro zavěšené oblečení. INDECO nabízí mimo jiné výsuvné police, zásuvky, různé typy šatních tyčí či drátěné koše. Jejich využití je ale vždy potřeba přizpůsobit konkrétní vestavbě. Důležitá je také volba materiálů. Někdo chce, aby nová skříň co nejvíce splynula se stěnou, jiný dá přednost výraznému dřevodekoru. V nabídce INDECO jsou laminované materiály, dýhy, skleněné výplně i zrcadlové dveře. Právě zrcadlo může být užitečné v menší předsíni, kde zároveň poslouží svému původnímu účelu. U skleněných prvků je ovšem nutné dbát na bezpečné provedení, zejména v domácnostech s dětmi.Až budete příště přemýšlet, kam uložit zimní bundy, kufry nebo krabici s vánočními ozdobami, zkuste se doma rozhlédnout trochu jinak. Možná máte vhodné místo přímo před očima, jen se do něj dosud nevešla žádná skříň z obchodu. Šikmá stěna ani neobvyklý výklenek totiž ještě neznamenají, že prostor musí zůstat nevyužitý. Jen je někdy potřeba začít návrhem nábytku od samotné místnosti, nikoli od rozměrů hotové skříně.
Zdroj info: Indeco Fotogalerie: V tomto případě je prostor pod schody proměněn v úložný. Zdroj: iStock Niku jsme proměnili v úložný prostor. Zdroj: Indeco Díky nábytku na míru jsme v tomto případě zakomponovali do obývacího pokoje i menší pracovní místo. Zdroj: Indeco Tady se pod schody vešla celá komora. Dveře bez zárubní zajišťují "neviditelný" vstup. Zdroj: iStock Botník jsme zakomponovali do vestavěné skříně. Zdroj: Indeco Připojte prostor pod schody ke svému obýváku. Zdroj: JN Interiér Schody disponují praktickým úložným prostorem. Knihovna z křížků společně se škrábanou omítkou dala bytu stylový nádech. Zdroj: Studio Reaktor Zdroj: Indeco V tomto příapdě jsme vytvořili knihovnu a zakomponovali pod ní místo pro rozkládací pohovku. Zdroj: Indeco