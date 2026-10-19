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Pod schody, pod střechou i za dveřmi. Místa, která doma přehlížíme, mohou ukrývat překvapivě mnoho prostoru

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Podkrovní ložnice má své romantické kouzlo, zvláště, když do ní dopadá střešními okny pozdně večerní slunce nebo v noci svítí hvězdy přímo na postel. Kouzlo trochu mizí, jakmile do prostoru postavíte skříň. Podobně dokáže potrápit výklenek v předsíni nebo prázdné místo pod schodištěm. Právě tam ale často čekají úložné prostory, o kterých jste dosud neměli tušení.
V tomto případě je prostor pod schody proměněn v úložný

V tomto případě je prostor pod schody proměněn v úložný

Zdroj: iStock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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