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Sousedova dešťová voda vám teče na pozemek. Ze střechy ji snášet nemusíte, ze svahu ano?

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Dennívýzva
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Pořádně zaprší, což teď na podzim je častý stav, a zahrada pod sousedovým domem se změní v malé jezero. Kdy musí soused vodu odvést jinam a kdy se s ní musíte smířit? Občanský zákoník rozlišuje déšť stékající ze střechy a vodu, která přitéká přirozeně z výše položeného pozemku. A rozdíl je podstatný. Podzimní déšť dokáže během několika hodin […]
Sousedova dešťová voda vám teče na pozemek. Ze střechy ji snášet nemusíte, ze svahu ano?

Sousedova dešťová voda vám teče na pozemek. Ze střechy ji snášet nemusíte, ze svahu ano?

Zdroj: iStock
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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