Sousedova dešťová voda vám teče na pozemek. Ze střechy ji snášet nemusíte, ze svahu ano?

Pořádně zaprší, což teď na podzim je častý stav, a zahrada pod sousedovým domem se změní v malé jezero. Kdy musí soused vodu odvést jinam a kdy se s ní musíte smířit? Občanský zákoník rozlišuje déšť stékající ze střechy a vodu, která přitéká přirozeně z výše položeného pozemku. A rozdíl je podstatný.
Občanský zákoník rozlišuje déšť stékající ze střechy a vodu, která přitéká přirozeně z výše položeného pozemku. Zdroj: iStock
Podzimní déšť dokáže během několika hodin prověřit nejen střechu a okapy, ale také sousedské vztahy. Zvlášť když jeden dům stojí o něco výš než druhý. Voda si při vydatném lijáku najde cestu dolů, na trávníku vznikne bahnitá louže, záhony jsou pod vodou a majitel spodní zahrady začne přemýšlet, proč by měl vlastně snášet déšť, který spadl u souseda. Vždyť každý má přece povinnost starat se o svůj pozemek. Nebo ne?
Odpověď může být někdy trochu překvapivá, alespoň pro mě byla. Záleží totiž na tom, odkud voda přitéká a co se s ní cestou stalo. Pokud padá ze sousedovy střechy přímo na váš pozemek, můžete se zpravidla domáhat nápravy. Jestliže ale přirozeně stéká po svahu, na kterém se oba pozemky nacházejí, zákon situaci posuzuje úplně jinak. A ještě jiná pravidla mohou nastoupit, pokud soused vybetonuje dvůr, postaví příjezdovou cestu nebo upraví terén tak, že se dosavadní odtok vody výrazně změní.
Ze střechy ne. Z kopce ano?
Tenhle zdánlivý rozpor najdeme přímo v § 1019 občanského zákoníku. Podle něj může vlastník pozemku požadovat, aby soused upravil svou stavbu tak, aby z ní na jeho pozemek nestékala voda. Stejné ustanovení se mimochodem vztahuje také na sníh a led padající ze stavby.
Zákon ale hned pokračuje druhým pravidlem. Jestliže voda přitéká přirozeně z výše položeného pozemku, například po dešti, při tání sněhu nebo z pramene, vlastník níže položeného pozemku nemůže po sousedovi požadovat, aby svůj pozemek kvůli tomu upravoval.
Představme si dvě zahrady ve svahu. Na horní naprší, půda se nasytí a část vody začne přirozeně odtékat dolů. Takové chování vody není samo o sobě protiprávní. Majitel spodní zahrady si nemůže jednoduše vynutit, aby soused nahoře vybudoval odvodňovací příkop, opěrnou zeď nebo jiné opatření jen proto, že jeho pozemek leží výš. Příroda zkrátka nezná hranice parcel.
Pokud ovšem na stejnou zahradu teče voda přímo ze sousedovy střechy, situace se mění. Střecha totiž není přirozeným povrchem pozemku. Déšť se na ní soustředí a odtéká jinak, než kdyby dopadal na půdu, kde by se alespoň částečně vsákl. Právě proto zákon rozlišuje přirozený odtok a vodu přiváděnou ze stavby.
Pokud na váš pozemek teče voda ze sousedovy zahrady, nemůžete po něm chtít její úpravu. Zdroj: iStock Ani starý okap nemusí být omluvou
Co když je ale střecha na svém místě už padesát let a voda z ní k sousedovi tekla odjakživa? Ani to automaticky neznamená, že je všechno v pořádku. Nejvyšší soud se podobnou otázkou zabýval v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 942/2020. Dospěl k závěru, že stékání vody nebo padání sněhu ze střechy přímo na sousední pozemek představuje takzvanou přímou imisi.
Pod tímto právnickým označením se skrývá poměrně srozumitelná věc. Vlastník nesmí bez zvláštního právního důvodu přímo přivádět vodu na cizí pozemek. A to ani tehdy, když sousedovi zatím nevznikla velká škoda. Na rozdíl od některých jiných sousedských obtěžování se zde nezkoumá, zda voda překračuje míru přiměřenou místním poměrům.
Důležité je také to, že vlastník nemusí být tím, kdo střechu postavil nebo okap původně nasměroval. Koupil-li dům s nevhodně vyřešeným odvodněním, problém tím nezmizí. Samotná dlouhá existence stavby tedy ještě není důkazem, že soused musí vodu snášet. Jiná situace by samozřejmě nastala, pokud by pro odvádění vody existovalo platné věcné právo, například odpovídající služebnost.
Ideální je zachytávat dešťovou vodu z okapu do nádob. Zdroj: Pixabay Když soused vybetonuje zahradu
Zajímavější, a v praxi možná ještě nepříjemnější, bývají případy, kdy voda nepřitéká přímo ze střechy, ale ze sousedova pozemku. Představme si, že nad vaším domem bývala zatravněná zahrada. Část deště se vsakovala, část odtékala po svahu. Pak soused postaví garáž, vydláždí příjezdovou cestu a většinu dvora pokryje nepropustným povrchem. Při prvním pořádném lijáku zjistíte, že voda teče k vašemu plotu v mnohem větším množství než dříve.
Tady už nejde automaticky o přirozený odtok, který byste museli bez dalšího strpět. Zpevněné plochy mohou změnit množství i rychlost odtékající vody. Podstatné přitom není jen to, zda soused vodu úmyslně nasměroval k vám, ale také to, jak se jeho úpravy na odtokových poměrech skutečně projevily.
Podobnou právní otázku řešil Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 3277/2014. Šlo o spor související s odtokem vody ze silnice. Soud vysvětlil, že pokud stavebně-technické úpravy pozemku způsobí nikoli zanedbatelné zvýšení množství vody odtékající na sousední pozemek, může jít dokonce o přímé přivádění imisí. V takovém případě se ochrana vlastníka neodvíjí od toho, zda už je obtěžování nepřiměřené místním poměrům. Zároveň ale platí, že skutečně nepatrná změna odtoku zpravidla k úspěšné žalobě stačit nebude.
Jinými slovy, ani vlastník pozemku ve svahu nemá neomezenou volnost. Může svůj pozemek upravovat, ale nemůže se automaticky vymlouvat na přírodu, pokud problém s vodou podstatně zhoršil vlastní stavební činností.
Navíc tu máme i veřejnoprávní předpisy, a ty mohou v tomto případně poměrně významně zasáhnout do hry. Při stavění domu, garáže, zpevněných ploch nebo rozsáhlejších terénních úpravách se řeší hospodaření se srážkovými vodami tak, aby neodtékaly nekontrolovaně na sousední pozemky. Spor proto nemusí být jen otázkou sousedských práv podle občanského zákoníku. Takže i to, jestli soused má v pořádku soulad s těmito požadavky, může hrát velkou roli.
Pozor, každá louže ještě není porušením zákona
Tady je ovšem potřeba rozlišovat. Jestliže voda stéká přímo ze střechy na sousední pozemek, zákon poskytuje poměrně jednoznačnou ochranu. Voda, jejíž odtok byl stavebními úpravami výrazně zesílen nebo nově nasměrován na sousední pozemek, může představovat nepřípustnou imisi a zakládat právo na ochranu vlastníka sousedního pozemku.Neznamená to ale, že každá změna povrchu sousední zahrady automaticky zakládá právo na nápravu. Rozhodují skutečné odtokové poměry a povaha zásahu.
Občanský zákoník v § 1013 upravuje takzvané imise, tedy různé vlivy pronikající z jednoho pozemku na druhý. U nepřímých imisí nestačí, že soused nějaké obtěžování pociťuje. Musí jít o vliv nepřiměřený místním poměrům, který zároveň podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku. Přímé přivádění vody bez zvláštního právního důvodu je naproti tomu zakázáno bez ohledu na tuto intenzitu. U uměle změněného odtoku je ovšem třeba zohlednit i to, zda nejde jen o zanedbatelný zásah.
To je důležité například v kopcovité zástavbě, kde určitý odtok vody po dešti existoval vždycky. Soused nemůže požadovat dokonale suchou zahradu za každého počasí. Může se však bránit, jestliže se poměry podstatně změnily a voda mu kvůli sousedovým úpravám začala pravidelně zaplavovat sklep, terasu nebo část pozemku, kterou dříve běžně využíval.
Bránit se můžete v momentě, kdy vám voda ze sousedova pozemku ničí majetek. Zdroj: iStock Co když voda začne ničit dům?
Jinou váhu má samozřejmě situace, kdy už nejde jen o podmáčený trávník, ale o zatékání do sklepa, vlhnutí zdiva nebo ohrožení základů. Ani zde ovšem nelze automaticky označit za viníka majitele výše položeného pozemku. Nejprve je nutné zjistit, odkud voda skutečně pochází a proč se její odtok změnil.
Někdy může být příčinou sousedova stavba, jindy nefunkční odvodnění, mimořádné srážky nebo přirozené vlastnosti terénu. Při sporu proto mohou být důležité fotografie pořízené během deště, starší snímky pozemku, stavební dokumentace nebo odborné posouzení odvodňovacích poměrů. Zejména u rozsáhlejších škod už bývá obtížné obejít se bez znalce.
Pokud se prokáže neoprávněný zásah, může se vlastník domáhat jeho odstranění nebo toho, aby se soused závadného jednání zdržel. Jestliže mu vznikla škoda, může za splnění zákonných podmínek požadovat také její náhradu. To už je ale samostatná otázka, u níž záleží na příčině škody, odpovědnosti a konkrétních důkazech.
Nejdřív fotografie, potom dopis
Co tedy dělat, když se při každém vydatnějším dešti mění část zahrady v rybník? Rozumné je začít tím nejjednodušším. Zdokumentovat, odkud voda přitéká, kdy se problém objevuje a zda se situace změnila například po sousedově rekonstrukci. Fotografie pořízená během lijáku může mít podstatně větší vypovídací hodnotu než popis mokré zahrady o týden později.
Pak má smysl obrátit se na souseda a pokusit se najít technické řešení. Někdy postačí opravit okap, změnit způsob odvádění dešťové vody, doplnit vhodné vsakování nebo upravit odvodnění zpevněné plochy. Taková opatření však musejí odpovídat konkrétním podmínkám a platným předpisům. Není možné problém vyřešit prostě tím, že se voda pošle k dalšímu sousedovi.
Pokud dohoda selže, přichází na řadu písemná výzva a podle okolností také odborné posouzení či právní pomoc. U sporů o přirozený odtok ze svahu je přitom obzvlášť důležité nepřeskakovat dokazování. To, že voda přitéká od souseda, ještě samo o sobě neznamená, že soused porušuje zákon.
A co když vodu potřebujete?
Občanský zákoník pamatuje ještě na jednu situaci, která může na první pohled působit skoro obráceně. V § 1019 odst. 2 stanoví, že pokud je pro níže položený pozemek nutný přítok vody, může jeho vlastník požadovat, aby mu vlastník výše položeného pozemku v odtoku nebránil, a to v rozsahu, ve kterém vodu sám nepotřebuje.
Voda tedy nemusí být vždy jen nepříjemností. Za určitých okolností může být její přirozený přítok pro spodní pozemek důležitý. Zákon proto chrání nejen před některými nežádoucími zásahy, ale v určitých případech také samotné zachování odtoku.
Až tedy příště zaprší a voda se vydá ze sousedova pozemku k vám, není od věci podívat se, kudy vlastně teče. Ze střechy? Po přirozeném svahu? Nebo z nové betonové plochy, která tam ještě loni nebyla? Vypadá to jako drobný rozdíl, ale z právního hlediska může rozhodnout téměř o všem.
Déšť totiž padá na všechny stejně. Jen občanský zákoník velmi dobře ví, že voda se pak nemusí ke všem chovat stejně spravedlivě.
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