Ještě v září 2025 bylo Česko ve světovém žebříčku 39. V listopadovém vydání, které FIFA
zveřejnila 18. listopadu, figuruje na 53. příčce s 1 451 body. Za čtrnáct měsíců tak národní tým ztratil čtrnáct míst a podruhé v řadě stojí mimo elitní padesátku. Níž byl naposledy v září 2017, kdy mu patřila 58. pozice. Samotný posun o dvě místa by se dal brát jako výkyv. Přichází ale ve chvíli, kdy reprezentace zakončila podzim v Lize národů bez jediného bodu, sestoupila z elitní divize a do losu kvalifikace EURO 2028 půjde z horší výchozí pozice. Krize se tedy už neodehrává jen v tabulkách. Šest zápasů, nula bodů
Poslední hřebík přišel 15. listopadu v Chorvatsku. Porážka 1:2 znamenala sedmou prohru reprezentace v řadě. Podle ČT sport takovou sérii český národní tým nezažil v samostatné historii ani v éře Československa. O tři dny dřív Češi doma podlehli Španělsku 0:2.
Skupina A3 Ligy národů skončila pro Česko čistou nulou. Bilance všech šesti utkání:
Zápas Výsledek Česko vs. Chorvatsko 1:2 Česko vs. Anglie 0:2 Španělsko vs. Česko 3:1 Anglie vs. Česko 3:0 Česko vs. Španělsko 0:2 Chorvatsko vs. Česko 2:1
Skóre 3:14 a konečné pořadí podle
UEFA: Anglie a Španělsko po 15 bodech, Chorvatsko 6, Česko 0. Následuje přímý sestup do divize B. Místo pravidelných zápasů s evropskou špičkou čekají tým v příštím ročníku soupeři druhé výkonnostní úrovně.
Skupina byla mimořádně těžká. Španělsko je v žebříčku FIFA první, Anglie čtvrtá, Chorvatsko patnácté. Jenže ani dva těsné zápasy s Chorvaty nepřinesly bod. A právě takové zápasy rozhodují o tom, jestli tým patří do elitní divize.
Za Slovenskem i Slovinskem
FIFA od roku 2018 počítá žebříček modelem založeným na metodě Elo. Po každém zápase se body přičítají nebo odečítají podle výsledku, síly soupeře a váhy utkání. Skupinové zápasy Ligy národů mají koeficient důležitosti 15. Porážka s favoritem stojí méně než porážka s outsiderem, šest proher v řadě se ale nasčítá. V listopadu Česko přišlo zhruba o šest bodů a předběhla ho Peru a Slovinsko.
Pohled do regionu je pro český fotbal nepříjemný:
Rakousko: 22. místo Maďarsko: 37. místo Polsko: 38. místo Slovensko: 47. místo Slovinsko: 49. místo Peru: 52. místo Česko: 53. místo
Ze sousedů a srovnatelně velkých evropských zemí je Česko na chvostu. Ještě před rokem a čtvrt bylo před Slovenskem i Slovinskem s rezervou.
Historicky může být ještě hůř. Oficiální profil FIFA uvádí jako české minimum 67. místo z roku 1994, kdy samostatná reprezentace po rozpadu federace začínala v žebříčku prakticky od nuly. Dnešní 53. místo ale takovou omluvu nemá. Do konce roku se už měnit nemá: další aktualizace přijde 16. prosince a listopadové zápasy byly pro Česko posledními v roce. Pokud tedy svaz dodatečně nedomluví uznané utkání, přezimuje tým mimo elitní padesátku.
Druhý koš a jistota silného soupeře
Pro nejbližší los není rozhodující žebříček FIFA, ale celkové pořadí Ligy národů. Podle
losovací procedury UEFA se 6. prosince v Belfastu rozdělí 54 týmů do pěti košů. Česko je v nich jako šestnáctý tým, tedy ve druhém koši.
Je v tom paradox. I s nulou bodů zůstává Česko díky účasti v elitní divizi před vítězi nižších lig. Na první koš, vyhrazený dvanácti nejlepším, ale nedosáhlo. V kvalifikaci, která poběží od března do listopadu 2027 ve dvanácti skupinách po čtyřech nebo pěti týmech, se tak nevyhne jednomu soupeři z nejsilnějšího koše. Ve hře jsou Španělsko, Anglie, Francie, Německo, Itálie nebo Chorvatsko.
Podle nás je to nejhmatatelnější cena za podzim. Nedávné porážky se Španělskem a Chorvatskem se mohou zopakovat přímo v boji o EURO.
Deniova přestavba pod tlakem
Santi Denia převzal tým na konci července jako první zahraniční trenér v historii české reprezentace. Má dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky a od svazu dostal jasné zadání: postup na EURO. Přišel po nepovedeném mistrovství světa v Severní Americe, po kterém skončil Miroslav Koubek. Generální manažer Pavel Nedvěd tehdy v analýze turnaje mluvil o mentální a fyzické únavě hráčů, častých změnách sestavy a slabé tvorbě šancí.
Španěl začal přestavbou s řadou nováčků, kterou komplikovala zranění, a hned narazil na nejtěžší možnou skupinu. Nedvěd po Chorvatsku vyjmenoval, co nefungovalo: tři vstřelené góly jsou málo, tým dostal tři červené karty a chyběla mu kvalita. Odvolání ale odmítl. Konec realizačního týmu podle něj „vůbec není k diskusi“ a Denia má plnou důvěru. K 19. listopadu svaz žádný personální krok neoznámil.
Brzká výměna by byla nákladná finančně, sportovně i z hlediska pověsti svazu. Dá se ale čekat, že trpělivost bude mít jasnou hranici. Teprve kvalifikace ukáže, jestli byl podzim daní za přestavbu, nebo začátkem delšího sestupu. Zatím trenér nemá v rukou jediný soutěžní bod, o který by se mohl opřít.
Do jara Denia neodehraje ani jeden zápas, který by čísla změnil. Česko proto vstoupí do losu v Belfastu jako tým s nejhorší sérií ve své historii. Odpověď na otázku, jestli přestavba přežije první soutěžní tlak, už nepřinese sestava nováčků, ale výsledek proti soupeři z prvního koše.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl