Na obrazovce v zákulisí Bostonu se objevilo jméno, které v Česku zaujme. Seriál Behind the B, kterým Bruins sami ukazují dění v kanceláři, zachytil podle rozboru webu The Hockey Writers pracovní variantu výměny: Filip Hronek z Vancouveru za obránce Liama Petterssona a dvě volby v prvním kole draftu. Hokejový úsek v Bostonu řídí generální manažer Don Sweeney, takže Hronkovou možností se zabývali přímo šéfové Davida Pastrňáka. Formální nabídka Vancouveru zatím doložena není. Bruins se ale Hronkem minimálně interně zabývali. Takový obchod přitom naráží na tři překážky: Hronkovu klauzuli, cenu a hlavně peníze.
Čísla, která nevycházejí
Hronek podepsal ve Vancouveru osmiletou smlouvu v celkové hodnotě zhruba 1,2 miliardy korun. Do platového stropu se mu každý rok započítává přibližně 152 milionů korun a kontrakt běží až do sezony 2031-32. Podle přehledu platů na
PuckPedii má Boston v celosezonní projekci volných asi 115 milionů korun.
Rozdíl tedy činí zhruba 38 milionů korun. Pokud by Bruins neposlali žádný plat opačným směrem, Hronek se jim pod strop jednoduše nevejde.
Pro představu, kam by zapadl do platové struktury Bostonu:
Obránce Strana Započítávaná částka za sezonu Charlie McAvoy pravá cca 200 mil. Kč Filip Hronek pravá cca 152 mil. Kč Hampus Lindholm levá cca 137 mil. Kč
Hronek by se stal druhým nejdražším bekem týmu. Při stropu pro sezonu 2026-27 ve výši zhruba 2,2 miliardy korun by sám zabral asi 7 % celkového rozpočtu. Řešení existují: Boston může poslat do Vancouveru hráče s podobným platem, Canucks mohou část mzdy ponechat u sebe, nebo se do obchodu zapojí třetí klub. Každé z nich ale celou operaci prodražuje a komplikuje.
Proč by o něj Boston vůbec stál
Sportovně dává zájem smysl. Hronek je na PuckPedii veden jako obránce do první dvojice a i v rozpadajícím se Vancouveru odvádí práci, jakou čekáte od lídra. Po 23 zápasech letošní sezony má 14 bodů a podle statistik NHL tráví na ledě v průměru 26 minut a 35 sekund. To je zátěž, jakou nesou jen nejvytíženější beci soutěže.
Pro Boston by nebyl náhradou za McAvoye, ale druhým hotovým pravákem, který by mu ulehčil. Mezi pravými obránci první dvojice je podle výše platu třináctý z 32. Nad ním stojí jména jako Adam Fox, Moritz Seider, Miro Heiskanen nebo právě McAvoy. Levný není, mimo trh ale také ne.
Tomu odpovídá i údajná protihodnota. Liam Pettersson je obránce z Växjö, kterého si Bruins vybrali v roce 2025 ve druhém kole jako 61. hráče draftu. K tomu dvě volby v prvním kole, přičemž Boston má podle PuckPedie v draftu 2027 hned dva výběry v prvním kole. Na papíře je to balík, který může přestavující se klub zaujmout. Za obránce s dlouhou smlouvou a takovým vytížením by ale Vancouver nejspíš chtěl spíš víc než méně.
Vancouver na dně, Hronek v klidu
Canucks prožívají mizerný start. K polovině listopadu měli bilanci 5 výher, 17 porážek a jednu prohru v prodloužení, jen 11 bodů a skóre 66:100. To znamená poslední místo Pacifické divize. Server Daily Faceoff už v květnu označil Hronka za největší obchodní kartu klubu a připomínal, že nové vedení nepovažuje nikoho za nedotknutelného, pokud to pomůže přestavbě.
Jenže klíč nemá v ruce Vancouver ani Boston. Hronek má ve smlouvě plnou klauzuli zakazující jakýkoli přesun bez jeho souhlasu, a to až do konce sezony 2027-28. Teprve poté se změní na omezenou, kdy klub předloží seznam patnácti týmů, kam ho vyměnit nesmí. Podle rozpisu na
The Stanley Cap tak má do jara 2028 poslední slovo on sám.
A veřejně zatím mluví jasně. V srpnovém rozhovoru pro
The Hockey News řekl, že má rád město i fanoušky a že právě proto podepsal na osm let. Podle nás tu leží skutečné jádro celé spekulace. Nerozhoduje, jestli Boston Hronka chce. Rozhoduje, jestli by Hronek chtěl odejít z Vancouveru. Pokud by se přestavba Canucks protáhla na roky a vedle něj by vyrůstal tým bez šance na play-off, nabídka hrát za ambiciózní klub by mohla jeho postoj změnit. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by k tomu mělo dojít.
Boston na naše dotazy ohledně zájm o českého obránce zatím nezareagoval.
Česká dvojice i v zámoří
Příběh má ještě jeden, český rozměr. Hronek s Pastrňákem společně odehráli mistrovství světa 2025, kde obránce posbíral šest asistencí a útočník 15 bodů za šest gólů a devět přihrávek. Oba pak figurovali i na olympijské soupisce Česka pro rok 2026. Na Hronkově roli v národním týmu by případný přesun nejspíš nic nezměnil. Pokud si udrží minuty a zdraví, zůstane jednou z opor české obrany, ať hraje kdekoli.
V Bostonu by ale vznikla dvojice, kterou fanoušci znají z reprezentačních dresů. Pastrňák by měl za zády praváka, který umí rozehrát přesilovku a přihrát do tempa. Mimochodem, sám Pastrňák se Bostonu do stropu započítává částkou zhruba 236 milionů korun ročně. I proto je v Bostonu prostor pod stropem tak vzácný.
Další jasnější signál se dá čekat nejdřív s blížící se březnovou uzávěrkou přestupů. Do té doby zůstává Hronek obráncem Vancouveru a zároveň mužem, kterého Boston prokazatelně měl na obrazovce. Jestli se ze záběru stane obchod, rozhodne podpis jediného člověka.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek