Po 13 letech zpět v O2 areně. Berdych vybral pětici pro daviscupovou bitvu s USAPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po 13 letech zpět v O2 areně. Berdych vybral pětici pro daviscupovou bitvu s USA
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