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Intel zdražuje procesory až o 20 %, Qualcomm a AMD až o 10 %

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Z důvodu rostoucích výrobních nákladů dochází ke zdražování procesorů pro PC a servery. Zatímco u AMD a Qualcommu nemají být ceny zvýšeny o více než 10 % v průměru, u Intelu jde o dvojnásobek…
Lip-Bu Tan Panther Lake wafer Intel 18A

Lip-Bu Tan Panther Lake wafer Intel 18A

Zdroj: Intel
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 08:00

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