24GB GeForce RTX 5080 se chystá na začátek roku 2027

Možná si ještě pamatujete, jak během roku 2025 od výrobců grafických karet prosakovaly zprávy o přípravě GeForce RTX 5000 Super. Mělo jít - jak je u řady Super obvyklé - o více či méně vylepšené modely, které měly v některých případech nabídnout více aktivních stream-procesorů, v jiných vyšší kapacitu paměti. Mluvilo se mimo jiném o GeForce RTX 5070 Ti Super a GeForce RTX 5080 Super, které by - oproti základním verzím - zvýšily kapacitu paměti ze stávajících 16 na 24 GB. GeForce RTX 5080 Super se měla objevit do Vánoc 2025, GeForce RTX 5070 Ti Super po začátku roku 2026.
Vidle do těchto plánů hodila společnost OpenAI, která svým vágním prohlášením o odkoupení významného objemu pamětí od klíčových výrobců vyvolala paniku na trhu. Tu ještě rozdýchalo, že některá média přepočetla čísla od OpenAI způsobem, který zřejmě nadsadil objemy, které OpenAI reálně objednala. Výsledek byl ten, že řada subjektů začala ve velkém zkupovat paměti, jejich cena raketově vyletěla (postupně zhruba na pětinásobek jarního minima) a připravované modely herních grafických karet se zvýšenou kapacitou paměti se staly problémem. Jejich výrobci jednak raději využili dostupnou paměť na AI akcelerátory a profesionální karty, na nichž mají podstatně vyšší marže a také měli oprávněné obavy, že by karty s tzv. nebinárními (3GB) pamětmi, které pocházely z nových (~dražších) várek byly neúměrně dražší oproti klasickým modelům, jejichž výroba běžela ze skladových zásob levnějších pamětí.
|
|GeForce
RTX 5070
|GeForce
RTX 5070 Ti
|GeForce
RTX 5070 Ti
Super
|GeForce
RTX 5080
|GeForce
RTX 5080
Super
|GeForce
RTX 5090
|GPU
|GB205
31,1 mld. tr.
[6400 SP]
|GB203
45,6 mld. tr.
[10 752 SP]
|GB202
92 mld. tr.
[24 576 SP]
|plocha
|263 mm²
|378 mm²
|744 mm²
|proces
|4nm TSMC
|takt
|2165 MHz
|2300 MHz
|?
|2295 MHz
|?
|2017 MHz
|boost
|2512 MHz
|2452 MHz
|?
|2617 MHz
|?
|2407 MHz
|str. proc.
|6144
|8960
|8960
|10 752
|10 752
|21 760
|TMU
|192
|280
|280
|336
|336
|680
|ROP
|80
|96
|96
|112
|112
|176
|FP32
TFLOPS
|30,9
|43,9
|~45+
|56,3
|~60
|104,8
|sběrnice
|192bit
|256bit
|256bit
|256bit
|512bit
|paměť
|28 GHz
GDDR7
|28 GHz
GDDR7
|28 GHz
GDDR7
|30 GHz
GDDR7
|32 GHz
GDDR7
|28 GHz
GDDR7
|kapacita
|12 GB
|16 GB
|24 GB
|16 GB
|24 GB
|32 GB
|data
|672 GB/s
|896 GB/s
|896 GB/s
|960 GB/s
|1024 GB/s
|1792 GB/s
|LLC
|48 MB
|48 MB
|48 MB?
|64 MB
|96 MB
|PCIe
|5.0 ×16
|5.0 ×16
|5.0 ×16
|5.0 ×16
|5.0 ×16
|napájení
|16pin
|16pin
|16pin
|16pin
|16pin
|TDP
|250W
|300W
|350W
|360W
|415W
|575W
|cena
|$549
|$749
|?
|$999
|?
|$1999
|datum
vydání
|5. 3. '25
|20. 2. '25
|Q1 '26
|30. 1. '25
|H2 '25?
|30. 1. '25
Nyní již všechny grafické karty více či méně zdražily, neboť skladové zásoby GDDR6 / GDDR7 došly a vyrábí se z nových (dražších) várek. Přípravě 24GB varianty GeForce RTX 5080 tedy již nebrání ani neadekvátní cenový rozdíl oproti současnému 16GB modelu, ani nízké marže. Připomeňme, že původní cena GeForce RTX 5080 $999 značně stoupla, aktuálně jsou na Amazon a NewEgg k dostání karty od zhruba $1700 a řada modelů stojí kolem $2000. Marže tedy jistě citelně stouply a v této cenové relaci se pro nové modely jistě najde prostor. Uživatelé AI modelů navíc mohou 24GB kartu ocenit, protože stávající portfolio ve vyšším cenovém segmentu dává na výběr pouze mezi 16 a 32GB (24GB chybí).
Výrobci nicméně nemají bližší informace, takže není jasné, zda zůstane u 415W TDP, které se plánovalo pro GeForce RTX 5080 Super a stejně tak není jasné, zda karta poběží na vyšších taktech než 16GB model, jak se původně plánovalo. V současné situaci to nutné není, poptávka by jistě byla zajímavá už jen s ohledem na 24GB kapacitu VRAM.
Karta se má na trhu objevit v prvním kvartálu roku 2027, tedy v návaznosti na CES.