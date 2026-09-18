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Kinobox Daily: Duel trvající šestatřicet let. Sylvester Stallone a Wesley Snipes cestují časem

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Demolition Man je akční sci-fi Marca Brambilly. Jde o jeho první a zároveň definitivně nejlepší film. Pro Sylvestera Stallona v hlavní roli se rozhodně o první herecký výkon nejedná, naopak se Demolition Manem pomalu loučí s nejlepší érou své kariéry, ze které zaslouženě čerpá dodnes. Na snímek se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Duel trvající šestatřicet let. Sylvester Stallone a Wesley Snipes cestují časem

Kinobox Daily: Duel trvající šestatřicet let. Sylvester Stallone a Wesley Snipes cestují časem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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