Kinobox Daily: Duel trvající šestatřicet let. Sylvester Stallone a Wesley Snipes cestují časemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinobox Daily: Duel trvající šestatřicet let. Sylvester Stallone a Wesley Snipes cestují časem
Chystá se akce, jaká v Česku nemá obdoby. Třetí zářijový víkend se napříč republikou propojí téměř dvě...
Další rok, další nenápadný, ale o to zajímavější snímek Stevena Soderbergha (Dannyho parťáci) v českých...
Slovenský historický velkofilm vypráví o odvaze proti silnému agresorovi. Generál Golian slibuje epický...
Ceny Emmy neboli televizní Oscaři jsou letos rozdané a jeden seriál tuhé konkurenci nápadně uletěl....
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