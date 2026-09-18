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Na Hashimě kdysi nebylo kam uhnout před lidmi. Dnes tam není nikdo – jen rozpadající se město, důl a stopy nucené prác

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Na několika hektarech u Nagasaki kdysi žilo přes pět tisíc lidí. Hashima měla bytové bloky, školu, nemocnici, obchody i podzemní důl sahající pod mořské dno. V roce 1974 se ale během několika měsíců vyprázdnila. Zůstalo betonové město, které dnes působí jako kulisa po katastrofě – a historie, o níž se dodnes vede spor.
Na Hashimě kdysi nebylo kam uhnout před lidmi. Dnes tam není nikdo – jen rozpadající se město, důl a stopy nucené prác

Na Hashimě kdysi nebylo kam uhnout před lidmi. Dnes tam není nikdo – jen rozpadající se město, důl a stopy nucené prác

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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