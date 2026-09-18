Rychlovarná konvice může nenápadně navyšovat rodinné účty za elektřinu. Celoroční ohřívání vody vyjde na překvapivou částku

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Rychlovarná konvice může nenápadně navyšovat rodinné účty za elektřinu. Celoroční ohřívání vody vyjde na překvapivou částkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Energie neustále zdražují a mnoho lidí se zajímá o způsoby, jak snížit jejich spotřebu. Zjistěte, jak je na tom se spotřebou elektrická konvice, kterou většina domácností běžně používá.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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