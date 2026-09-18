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Bojovník MMA označil svého soupeře za násilníka. Před UFC 331 vytáhl případ z roku 2019

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Sean Sharaf před sobotním UFC 331 vytáhl proti Gableu Stevesonovi sedm let starý případ sexuálního napadení. Steveson byl tehdy vyšetřován, prokuratura však obvinění nevznesla.
Bojovník MMA označil svého soupeře za násilníka. Před UFC 331 vytáhl případ z roku 2019

Bojovník MMA označil svého soupeře za násilníka. Před UFC 331 vytáhl případ z roku 2019

Zdroj: RAF
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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