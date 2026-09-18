Co bude s českým MMA po Vémolovi? Nové hvězdy musí převzít pozornost

Jak těžké je Vémolovo místo zaplnit, ukázal paradoxně sám Terminátor. Po vítězství nad Attilou Véghem v červnu 2025 ukončil kariéru, jenže o patnáct měsíců později OKTAGON oznámil jeho návrat proti Frédéricu Vosgrönemu. Ve 41 letech se tak znovu dostal do jednoho z nejsledovanějších příběhů organizace.
Vémolova hodnota nikdy nestála pouze na výsledcích. OKTAGON jeho zápasy s Véghem a Patrikem Kinclem spojuje s rekordní sledovaností a odveta s Véghem přivedla v roce 2024 do pražského Edenu 28 000 diváků. Českému MMA dal tvář, kterou znali i lidé, kteří běžné turnaje nesledovali.
Procházka je jiný případ
Jiří Procházka už podobnou popularitu nepotřebuje teprve budovat. Stal se prvním českým šampionem UFC a i po porážce s Carlosem Ulbergem v titulovém zápase v dubnu 2026 zůstává mezi absolutní elitou polotěžké váhy. V aktuálním pořadí UFC mu patří druhé místo.
Jeho role je však jiná než Vémolova. Procházka nastupuje v UFC, bojuje o světové tituly a českému MMA dává mezinárodní prestiž. Domácí scéna ale potřebuje také jména, která budou pravidelně stát v hlavních zápasech zdejších turnajů, vytvářet rivality a držet pozornost i mezi jednotlivými zápasy.
Přechodné období stále mohou táhnout Patrik Kincl, David Kozma nebo David Dvořák. Všichni mají za sebou velké zápasy a fanouškovskou základnu, jenže už patří ke zkušenější části české scény. Kinclovi je 37 let, Dvořákovi 34 a Kozmovi 33. V aktuálních žebříčcích OKTAGONu se přitom Kincl drží na druhém místě střední váhy, Dvořák je druhý v muší a Kozma sedmý ve welterové divizi.
Humburger a Peňáz čekají na průlom
Nejzajímavější situace vzniká ve střední váze. Dominik Humburger je třetí v pořadí a OKTAGON ho postavil do hlavního zápasu proti Patriku Kinclovi. Jde o souboj, který může fungovat i jako symbolické předání pozornosti mezi dvěma generacemi. Humburger už má výsledky i výrazný styl, teď potřebuje velkou výhru nad soupeřem, jehož jméno zná celé domácí MMA.
O patro níž v žebříčku čeká Matěj Peňáz. Devětadvacetiletý postojář má bilanci 11-1, pět vítězství v řadě a podle profilu OKTAGONu ukončil 91 % svých výher před limitem. Sportovně má parametry pro mnohem vyšší pozici. K tomu, aby se z něj stala skutečně hlavní česká tvář organizace, ale potřebuje titulový průlom a zápas, který si fanoušci spojí přímo s jeho jménem.
Ještě větší časovou rezervu mají Jakub Batfalský a Václav Štěpán. Batfalskému je 23 let, s bilancí 9-2 už drží osmé místo pérové váhy. Štěpán je o rok starší a mezi profesionály má skóre 5-0. U nich není důvod přeskakovat několik vývojových stupňů. Nejdřív potřebují pravidelně porážet silnější soupeře a dostat se do zápasů, ve kterých už půjde o přední místa v divizi.
České MMA navíc dnes není na jednom bojovníkovi závislé tolik jako před lety. Samotný OKTAGON uváděl, že během prvních osmi turnajů roku 2025 přišlo do hal a na stadion přes 100 000 diváků. Organizace vyrostla do velikosti, ve které nemusí hledat přesnou kopii Vémoly. Potřebuje však několik českých jmen, která budou schopná přitáhnout publikum i bez pomoci starých rivalit.
Nejpravděpodobnější nástupnictví proto nevypadá jako hledání jednoho nového Terminátora. Procházka drží české MMA na světové úrovni, Kincl s Kozmou a Dvořákem stále nabízejí známá jména a Humburger s Peňázem mají šanci převzít hlavní domácí zápasy. Za nimi už rostou Batfalský se Štěpánem. Kdo z nich spojí výsledky s osobností, velkými zápasy a schopností zaujmout i mimo klec, získá prostor, který Vémola jednou definitivně uvolní.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková