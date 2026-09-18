UFC 331: Tsarukyan vs. Ruffy. Brazilce čeká problém, který už jednou nezvládl

UFC postavilo jejich souboj jako pětikolový co-main event turnaje UFC 331 v Los Angeles. Tsarukyan přichází se sérií pěti výher, zatímco Ruffy v roce 2026 zastavil Rafaela Fizieva i Michaela Chandlera. Vítěz se může výrazně přiblížit zápasu o titul lehké váhy.
Ruffy potřebuje prostor
Mauricio Ruffy je vyšší, má delší dosah a v postoji je výrazně nebezpečnější. Měří přibližně 180 centimetrů a rozpětí paží má 191 centimetrů, zatímco Tsarukyan měří zhruba 170 centimetrů s rozpětím 183 centimetrů. Brazilec vyhrál 13 ze svých 14 vítězných zápasů knokautem a devět soupeřů ukončil už v prvním kole. Fiziev padl ve druhém kole, Chandler letos v červnu nevydržel ani celé první.
Tsarukyan mu však nabízí úplně jiný problém. Podle UFCStats zapisuje v průměru 3,26 strhu na patnáct minut a inkasuje jen 1,80 významného úderu za minutu. Jeho schopnost spojovat wrestling, tlak u pletiva a kontrolu na zemi může Ruffyho připravit o prostor, který potřebuje pro své kombinace.
Brazilcova statistika obrany proti strhům vypadá velmi dobře – UFCStats uvádí 85 procent. Důležitější je ale jeho jediná porážka v UFC. Benoît Saint Denis ho v září 2025 dostal pod tlak v grapplingu a ve druhém kole ho donutil vzdát se na rear-naked choke. Tsarukyan je v této části MMA ještě přesvědčivější a proti Charlesi Oliveirovi dokázal nasbírat více než osm minut kontroly.
Tipy k zápasu
Pro Ruffyho jsou nejdůležitější první dvě kola. Potřebuje držet zápas ve středu klece, trestat Tsarukyanovy nástupy a přimět ho platit za každý pokus o strh. Jeden přesný úder může celý rozbor rychle změnit. Ruffy proti Fizievovi i Chandlerovi ukázal, že nepotřebuje dlouhou kombinaci – stačí mu najít správný moment.
Pětikolový formát však více vyhovuje Tsarukyanovi. Arménský bojovník už zvládl náročné zápasy a naposledy v listopadu 2025 přejel Dana Hookera. Ve druhém kole ho ukončil na arm-triangle choke a prodloužil svou vítěznou sérii na pět zápasů.
Redakční tip je výhra Armana Tsarukyana. Nejpravděpodobnější scénář vidíme v postupném odebírání Ruffyho prostoru, opakovaných strzích a kontrole, která bude s každým kolem nepříjemnější. Pokud Ruffy nepřijde s ukončením brzy, Tsarukyan by měl mít výrazně více možností, jak zápas dovést do vítězného konce.
Odvážnější tip je Tsarukyan ve třetím až pátém kole na submisi nebo TKO. Ruffyho šance stojí hlavně na KO v postoji, především v úvodu. Tsarukyan ale dlouhodobě ukazuje, že umí nebezpečné postojáře dostat tam, kde jejich největší zbraň ztrácí hodnotu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek