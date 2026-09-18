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Muž hrozil, že vystřílí brněnský úřad brokovnicí. Domáhal se sociální dávky

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Muž v Brně se dožadoval vyplacení sociální dávky, zaměstnankyni úřadu práce vyděsil výhrůžkou střelbou. Dvaatřicetiletý volající tvrdil, že vezme brokovnici a všechny na úřadě postřílí. Policisté ho krátce nato zadrželi.
Muž hrozil, že vystřílí brněnský úřad brokovnicí. Domáhal se sociální dávky

Muž hrozil, že vystřílí brněnský úřad brokovnicí. Domáhal se sociální dávky

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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