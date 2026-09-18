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Za tuto dětskou knížku dnes sběratelé vyplácejí 50 000 Kč. Četli jsme ji všichni

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Legendární pohádková knížka z roku 1929 se dnes mezi sběrateli prodává až za 50 000 korun. Většina rodin ji kdysi vlastnila, ale jen málokdo tuší, že zachovalý výtisk má hodnotu luxusního zařízení.
Za tuto dětskou knížku dnes sběratelé vyplácejí 50 000 Kč. Četli jsme ji všichni

Za tuto dětskou knížku dnes sběratelé vyplácejí 50 000 Kč. Četli jsme ji všichni

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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