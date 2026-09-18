Za tuto dětskou knížku dnes sběratelé vyplácejí 50 000 Kč. Četli jsme ji všichni

Když dětská kniha vydělá víc než měsíční plat
Vyklízíte starou chalupu nebo třídíte pozůstalost po prarodičích? Než vyhodíte ošoupané dětské knížky do kontejneru, pečlivě je projděte. Mezi obnošenými svazky se může skrývat bibliofilský poklad, který vám zajistí víc peněz než prodej starého nábytku. Ilustrované příběhy o pejskovi a kočičce, které generace českých dětí znaly nazpaměť, dnes dosahují na sběratelském trhu závratných sum.
Josef Čapek vytvořil své Povídání o pejskovi a kočičce v roce 1929 jako vánoční dar pro malé čtenáře. Nakladatel Otakar Štorch-Marien knihu vydal jako úplně první svazek nové edice Aventinum dětem. Měkká obálka s autorovou ilustrací a 43 celostránkových obrázků – z toho 10 barevných – okamžitě uchvátily tisíce rodin. Avšak právě proto, že děti knihu milovaly, se z ní stala vzácnost.
Malí čtenáři v ní kreslili pastelkami, trhali oblíbené stránky nebo ji četli do roztrhání. Kompletní výtisky v původním stavu se zachovaly jen výjimečně. Zatímco moderní reprint seženete v knihkupectví za stopadesát korun, autentický prvotisk z meziválečné éry představuje pro antikvariáty a aukční domy skutečný unikát.
Proč právě tahle knížka láme cenové rekordy
Hodnota starých knih neroste automaticky s jejich věkem. Rozhoduje kombinace vzácnosti, kulturního významu a fyzického stavu. Čapkova pohádková klasika splňuje všechny tři podmínky najednou. Autor patří mezi nejslavnější české umělce 20. století a jeho kniha se stala povinnou četbou pro několik generací školáků. Zachovalých exemplářů existuje minimum.
Antikvariáty dnes evidují rostoucí poptávku po prvorepublikových dětských titulech. Sběratelé hledají nejen nostalgickou vzpomínku na vlastní dětství, ale také investici – ceny prvních vydání českých klasiků dlouhodobě rostou. Zatímco běžné reprinty ze třicátých nebo čtyřicátých let se prodávají v řádech stokorun až nižších tisíců, autentický prvotisk z roku 1929 s kompletní obálkou dokáže vynést částku srovnatelnou s luxusním elektronickým zařízením.
Klíčovým faktorem zůstává původní měkká obálka. Mnoho rodin nechalo kdysi knihu převázat do tvrdých desek, aby vydržela déle. Tento zdánlivě ochranný krok bohužel srazil dnešní hodnotu o desítky tisíc korun. Sběratelé totiž požadují autentický stav přesně tak, jak kniha vyšla z tiskárny nakladatelství Aventinum.
Kolik peněz vám kniha skutečně vydělá
Finální odhad závisí na tom, jak moc se na výtisku podepsal čas a dětské ruce. Antikvariáty rozlišují několik kategorií podle zachovalosti:
Sběratelský unikát v perfektním stavu: Kompletní kniha s původní obálkou, bez poškození, čistými stránkami a všemi 43 ilustracemi. Takový exemplář dnes vynese 40 000 až 50 000 korun. Jde o absolutní raritu – většina výtisků má alespoň drobné stopy používání.
Zachovalý výtisk s běžným opotřebením: Kniha má všechny stránky, obálku i ilustrace, ale vykazuje lehké obnošení rohů, drobné skvrny nebo jemné ohnutí listů. Cena se pohybuje mezi 20 000 a 35 000 korunami.
Kompletní kniha bez původní obálky: Všechny ilustrace i textové strany jsou k dispozici, ale chybí měkká obálka nebo byla nahrazena sekundární vazbou. Hodnota klesá na 8 000 až 15 000 korun.
Poškozený nebo nekompletní exemplář: Chybějící stránky, vystřižené obrázky, výrazné skvrny nebo dětské kresby přímo v knize. I takový výtisk má pro sběratele hodnotu 2 000 až 5 000 korun – stále víc než běžný reprint.
Pokud máte podezření, že vlastníte cenný kus, neodnášejte ho do běžného výkupu knih. Oslovte specializovaný antikvariát nebo aukční dům a vyžádejte si odborné posouzení. Rozdíl mezi laickým odhadem a expertním oceněním může činit desítky tisíc korun.
Jak poznat pravé první vydání na první pohled
Mnoho lidí si plete prvotisk s pozdějšími dotiskami nebo reprinty. Než se vydáte za odborným posudkem, ověřte si sami čtyři klíčové znaky autenticity:
Kontrola tiráže: Na jedné z úvodních stran musí být uvedeno „K Vánocům vydal Dr. Ot. Štorch-Marien“ nebo podobná formulace s rokem 1929 a názvem edice Aventinum dětem, sv. I. Jakýkoliv jiný rok nebo nakladatel znamená pozdější vydání.
Původní měkká obálka: První vydání vyšlo výhradně v měkké vazbě s charakteristickou Čapkovou ilustrací. Tvrdá vazba nebo moderně vypadající přebal prozrazují reprint nebo sekundární úpravu.
Kompletnost ilustrací: Kniha obsahuje přesně 43 celostránkových obrázků – 10 barevných, jednostranně tištěných, a 33 černobílých. Projděte všechny listy a ujistěte se, že žádný nechybí a nebyl vystřižen.
Absence převazby: Pokud někdo v minulosti knihu dal do nové vazby „na památku“, její sběratelská hodnota bohužel výrazně poklesla. Antikvariáty požadují původní stav přesně tak, jak titul opustil tiskárnu.
Ještě dnes prohledejte staré police, krabice na půdě nebo knihovnu po babičce. Pokud narazíte na podezřele starou dětskou knížku s pejskem a kočičkou, může to být váš šťastný den. A i kdyby nešlo o prvotisk, nostalgická vzpomínka na dětské čtení má cenu sama o sobě – tentokrát i tu finanční.
Zdroje článku: Obrazy v aukci | Povídání o pejskovi a kočičce - 1. vydání, První vydání Povídání o pejskovi a kočičce má dnes velkou cenu. Kolik za něj můžete dostat?, Povídání o pejskovi a kočičce - Antikvariát Radhošť, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová