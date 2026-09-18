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Hruškový koláč s mascarpone a skořicí: Snadný recept, který zmizí z plechu během chviličky

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Hrušky, skořice a ořechy jsou kombinace, která ve mně evokuje nadcházející podzim. V tomhle koláči se k nim přidává jemné mascarpone, takže výsledkem není obyčejná buchta, ale krémový moučník s křupavou tečkou navrch. Pojďte si ho upéct s námi.
Hruškový koláč s mascarpone, skořicí a karamelizovanými ořechy: Spojení chutí, které funguje naprosto skvěle

Hruškový koláč s mascarpone, skořicí a karamelizovanými ořechy: Spojení chutí, které funguje naprosto skvěle

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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