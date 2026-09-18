Hruškový koláč s mascarpone a skořicí: Snadný recept, který zmizí z plechu během chviličky

Hrušky, skořice a ořechy jsou kombinace, která ve mně evokuje nadcházející podzim. V tomhle koláči se k nim přidává jemné mascarpone, takže výsledkem není obyčejná buchta, ale krémový moučník s křupavou tečkou navrch. Pojďte si ho upéct s námi.
Koláč po upečení vypadá slavnostněji, než kolik práce skutečně zabere. Křehký základ se krátce předpeče, naplní mascarpone, pokryje hruškami a po upečení už stačí jen přidat karamelizované ořechy.
Vybírejte zralé, ale stále pevné hrušky
Na pečení se hodí hrušky, které už mají výraznou chuť a vůni, ale pod tlakem prstu se ještě nerozpadají. Příliš měkké plody během pečení
pustí hodně šťávy, a krémová vrstva pak může zůstat zbytečně mokrá. Hrušky patří mezi ovoce, které si se skořicí a ořechy rozumí mimořádně dobře. Do pečení jsou ideální pevnější plody s výraznou chutí, které se v troubě nerozpadnou. Foto: Magnific
Dobrou volbou bývá například odrůda
Conference. Má pevnější dužinu a při tepelné úpravě si dobře drží tvar. Hrušky proto můžete na povrchu vyskládat do vějíře, aby po upečení zůstaly viditelné na první pohled. Co budete potřebovat
Poměr surovin odpovídá formě o průměru 24 cm
250 g hladké mouky 125 g studeného másla 70 g moučkového cukru 1 vejce špetku soli 500 g mascarpone 2 vejce 70 g krupicového cukru 1 lžičku vanilkového extraktu 1 vrchovatou lžíci kukuřičného škrobu 3 středně velké pevnější hrušky 1 lžičku mleté skořice 1 lžíci citronové šťávy 80 g vlašských ořechů 60 g cukru 15 g másla 1 lžíci vody Křehký základ potřebuje jen krátké předpečení
Mouku promíchejte s moučkovým cukrem a špetkou soli. Přidejte na kostky nakrájené studené máslo a prsty
rychle vytvořte drobenku. Nakonec zapracujte vejce a těsto spojte, ale zbytečně dlouho ho nehněťte.
Těstem vyložte dno i nižší okraje formy. Formu vložte alespoň na 20 minut do lednice. Poté těsto zakryjte pečicím papírem, pokryjte suchými nebo
keramickými fazolemi a pečte přibližně 12 minut při 180 °C. Mascarpone vytvoří jemný střed koláče
Mascarpone krátce prošlehejte s cukrem, vejci, vanilkou a škrobem. Stačí jen tolik, aby vznikla hladká směs. Dlouhé šlehání není potřeba, protože do náplně nechceme dostat příliš mnoho vzduchu.
Příprava hruškového koláče není složitá. Stačí předpéct křehký korpus, připravit mascarpone krém, vyskládat hrušky a nakonec přidat karamelizované vlašské ořechy. Foto: Kapitalio.cz – vytvořeno pomocí umělé inteligence
Krém nalijte
na předpečený korpus. Hrušky oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenké plátky. Zakápněte je citronovou šťávou, posypte skořicí a rozložte na mascarpone.
Pokud jsou hrušky hodně šťavnaté, před vložením na koláč je
lehce osušte papírovou utěrkou. Tohle malé opatření pomůže, aby náplň zůstala krásně krémová. Trouba spojí všechny chutě dohromady
Teplotu snižte na 170 °C a koláč pečte
přibližně 40 až 45 minut. Okraje náplně by měly být pevné, střed se může po vytažení ještě lehce chvět. Během chladnutí postupně zpevní.
Já koláč nechávám nejdříve úplně vychladnout ve formě a až potom ho přesouvám do lednice. Po několika hodinách se krájí výrazně lépe a jednotlivé vrstvy
drží pěkný tvar. Karamelizované ořechy patří až na závěr
Do menší pánve nasypte cukr a přidejte lžíci vody. Zahřívejte bez zbytečného míchání, dokud cukr nezíská
světle jantarovou barvu. Potom přidejte máslo a nahrubo nasekané vlašské ořechy. Na koláč vybírejte hrušky, které jsou zralé a voňavé, ale stále dost pevné. Díky tomu si při pečení lépe udrží tvar a nepustí do náplně příliš mnoho šťávy. Foto: Magnific
Krátce promíchejte a směs ihned
rozprostřete na pečicí papír. Po vychladnutí ořechy nasekejte nebo nalámejte a nasypte na vychlazený koláč. Druhý den chutná možná ještě lépe
Hotový moučník můžete před podáváním
lehce poprášit skořicí. Pokud ho připravujete pro návštěvu, klidně ho upečte už večer předem. Přes noc se náplň zpevní a všechny chutě se příjemně propojí.
Mně na něm nejvíc chutná spojení šťavnatých hrušek, krémového mascarpone a ořechového karamelu. Není přeslazený a díky skořici voní přesně tak, jak si podzimní moučník představuji.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz