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Hrál za Jihlavu i Třebíč. Šimon Szathmáry slaví jednatřicet let

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Vnuk legendárního Jana Suchého, který si připsal reprezentační starty v maďarském dresu, dnes slaví 31. narozeniny. Šimon Szathmáry začínal s hokejem v Jihlavě, tři sezóny strávil také v dresu krajského rivala z Třebíče a nyní hraje za DVTK Jegesmedvék Erste Ligu.
Hrál za Jihlavu i Třebíč. Šimon Szathmáry slaví jednatřicet let

Hrál za Jihlavu i Třebíč. Šimon Szathmáry slaví jednatřicet let

Zdroj: HC Dukla Jihlava/Tomáš Buksa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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