Hrady a zámky otevřou zdarma své brány návštěvníkům

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Hrady a zámky otevřou zdarma své brány návštěvníkůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Státní hrady a zámky přivítají na konci prázdnin a v září návštěvníky bez vstupného. Účast na bezplatných prohlídkách vyžaduje splnění jedné zásadní podmínky.
Karlštejn
Zdroj: FOTO:Jürgen Regel, Marian…, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
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Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...Všechny články tohoto autora →
- Ani Lipno, ani Mácháč. Na letní koupání láká jiné české místo, kde se dá strávit celý den za pár stovek
- Plameny zasáhly oblíbenou část Chorvatska: Češi odjíždějí a radí ostatním, aby tam nyní necestovali
- Stávky ohrožují lety z oblíbených evropských letišť. Kdy mají Češi nárok na peníze, hotel a náhradní let
- Ani Chorvatsko, ani Itálie. K moři se dá z Česka autem vyrazit i sem a většina řidičů tuhle možnost přehlíží
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