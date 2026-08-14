Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hrady a zámky otevřou zdarma své brány návštěvníkům

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Státní hrady a zámky přivítají na konci prázdnin a v září návštěvníky bez vstupného. Účast na bezplatných prohlídkách vyžaduje splnění jedné zásadní podmínky.
Karlštejn

Karlštejn

Zdroj: FOTO:Jürgen Regel, Marian…, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z Výletárium
Na Hvaru najdete městečko připomínající Benátky. Vrboska ukrývá klidné pláže, staré kostely i pirátskou pevnost
Na Hvaru najdete městečko připomínající Benátky. Vrboska ukrývá klidné pláže, staré kostely i pirátskou pevnost
V Itálii zaplatíte stovky korun jen za prostřený stůl. Nejde přitom o spropitné, ale o tradiční coperto
V Itálii zaplatíte stovky korun jen za prostřený stůl. Nejde přitom o spropitné, ale o tradiční coperto

Účet v italské restauraci pravidelně překvapí položkou coperto. Zvláštní poplatek za prostřený stůl má...

České kempy se od 90. let změnily k nepoznání. Áčka a ohřívané konzervy vystřídal glamping i výběrová káva
České kempy se od 90. let změnily k nepoznání. Áčka a ohřívané konzervy vystřídal glamping i výběrová káva

Tuzemská dovolená v přírodě získala zcela novou podobu. Ošuntělé chatky a konzervy střídá glamping s...

Ráj pro milovníky piva v Praze. Tohle musíte o víkendu zažít
Ráj pro milovníky piva v Praze. Tohle musíte o víkendu zažít

Pražská náplavka přivítá pátý ročník akce Nomad Beer Festival. Létající pivovary zde představí originální...

Po třiceti letech jsme dali Chorvatsku poslední šanci. Ceny jídla a piva nás letos přesvědčily, že už stačilo
Po třiceti letech jsme dali Chorvatsku poslední šanci. Ceny jídla a piva nás letos přesvědčily, že už stačilo

Letní dovolená v Chorvatsku se pro mnoho turistů mění v sérii zklamání. Rostoucí ceny a upadající kvalita...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
Výletárium
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.