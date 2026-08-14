Stávky ohrožují lety z oblíbených evropských letišť. Kdy mají Češi nárok na peníze, hotel a náhradní let

Letní sezona 2026 přináší další komplikace. Provoz na barcelonském letišti El Prat v srpnu zasáhla stávka pozemního personálu a problémy se očekávaly přibližně do 16. srpna. Ve Francii zároveň odbory vyhlásily stávku palubního personálu easyJetu na 15. a 16. srpna. Pro české turisty proto není podstatné pouze sledovat odletovou tabuli, ale také vědět, kdo přesně stávkuje a proč byl konkrétní let zrušen nebo zpožděn.
U stávky rozhoduje, kdo ji pořádá
Evropské nařízení č. 261/2004 rozlišuje takzvané mimořádné okolnosti. Pokud stávkují například řídící letového provozu nebo zaměstnanci letiště, může jít o událost, kterou aerolinka nemůže ovlivnit. V takovém případě cestující nemusí mít nárok na paušální finanční kompenzaci. Dopravce ale musí prokázat, že právě tato okolnost vedla ke zrušení či zpoždění a že následkům nemohl zabránit ani přijetím přiměřených opatření.
Jiná situace nastává při stávce vlastních zaměstnanců dopravce. Soudní dvůr EU například rozhodl, že organizovaná stávka zaměstnanců letecké společnosti za zlepšení pracovních podmínek nebo mezd není sama o sobě mimořádnou okolností. Aerolinka se tak nemůže automaticky zbavit povinnosti vyplatit kompenzaci.
O možných komplikacích na španělských letištích jsme už informovali také v článku Oblíbený španělský ostrov čekají problémy: Stávky na hlavních letištích zasáhnou tisíce cestujících.
Zrušený let znamená volbu mezi penězi a náhradní cestou
Pokud dopravce let zruší, má cestující podle evropských pravidel právo vybrat si mezi vrácením ceny letenky a přesměrováním do cílové destinace. U přesměrování může požadovat cestu při nejbližší možné příležitosti, případně si zvolit pozdější termín za srovnatelných podmínek podle dostupnosti míst.
To není totéž jako finanční kompenzace. Náhradní let nebo refundace letenky může cestujícímu náležet i tehdy, když dopravce za samotné zrušení paušální odškodnění platit nemusí.
Evropská pravidla se vztahují zejména na lety odlétající z letiště v EU bez ohledu na původ aerolinky a na lety směřující do EU ze třetí země, pokud je provozuje evropský dopravce.
Hotel a jídlo nejsou totéž co odškodnění
Další častý omyl se týká péče během čekání. I když byla příčinou problému mimořádná okolnost a paušální kompenzace nevznikne, povinnost postarat se o cestující tím automaticky nezaniká.
Při dostatečně dlouhém čekání musí dopravce nabídnout jídlo a občerstvení přiměřené délce čekání a možnost komunikace. Pokud se náhradní odlet uskuteční až následující den a je nutné přenocování, patří mezi práva cestujícího také hotel a doprava mezi letištěm a ubytováním.
Podobnou situaci jsme letos sledovali také u dlouhého zpoždění dovolenkového letu z Ostravy. Praktické zkušenosti cestujících najdete v článku Měli jsme být u moře, místo toho sedíme na ostravském letišti.
Kompenzace může dosáhnout 600 eur
U zrušeného letu může vzniknout nárok na 250, 400 nebo 600 eur, přičemž rozhoduje především délka letu a splnění dalších podmínek. Typicky se řeší zrušení oznámené méně než 14 dní před odletem nebo přílet do cílové destinace se zpožděním alespoň tři hodiny. Nárok však může zaniknout například kvůli mimořádným okolnostem nebo podle toho, s jakým předstihem a jakou alternativu aerolinka nabídla.
Proto je špatně počítat automaticky s tím, že „stávka rovná se 600 eur“. Nejdříve se musí zjistit příčina narušení letu, kdo stávkoval a jak dopravce situaci řešil.
Na letišti si schovávejte důkazy a účtenky
Pokud aerolinka potřebnou péči sama nezajistí, je rozumné kupovat pouze nezbytné a přiměřené jídlo, dopravu nebo ubytování a uchovat všechny účtenky. Stejně tak se vyplatí uložit palubní vstupenku, rezervaci, e-maily a SMS od dopravce nebo fotografii odletové tabule.
Reklamaci je vhodné nejprve podat přímo u provozující letecké společnosti. Evropské orgány výslovně doporučují obrátit se nejprve na dopravce a teprve při nevyřešeném sporu využít další možnosti ochrany cestujících.
Před cestou je tedy dobré pamatovat na jednoduché pravidlo. Kompenzace, vrácení ceny letenky, náhradní let a péče při čekání jsou čtyři rozdílná práva. To, že cestující kvůli mimořádné stávce nedostane 250 až 600 eur, ještě neznamená, že si musí sám zaplatit nocleh nebo novou cestu domů.
Zdroje: Evropská komise, Your Europe, Soudní dvůr Evropské unie, Reuters