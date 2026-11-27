Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes na Trutnovsku otevřelo více než tříkilometrový úsek dálnice D11 u hranice s Polskem. Řidiči tak mohou na polské straně plně využívat již dříve vybudovanou rychlostní silnici S3, která donedávna kvůli chybějící navazující české dálnici končila v polích. Tranzitní doprava nyní zcela míjí polské pohraniční město Lubawka a českou pohraniční obec Královec.
Stavba celého úseku D11 z Trutnova na státní hranici v Královci o délce 21 kilometrů za 11,7 miliardy korun bez DPH začala v říjnu 2024. Stavbaři z ní prioritně vybudovali úsek u hranic o délce 3,3 kilometru, který v lokalitě Královeckého sedla provizorně napojili na silnici první třídy I/16 vedoucí z českého vnitrozemí.
Polská S3 je hotová až k českým hranicím od září 2023. Protože na ni dosud nenavazovala česká D11, byl závěrečný úsek S3 o délce tří kilometrů dosud uzavřený a doprava vedla mezi sjezdem z S3 u Lubawky a Královeckým sedlem na úzké silnice v Lubawce a přes obec Královec. Zbylý úsek dálnice D11 od Královeckého sedla do Trutnova by měl být hotový ve druhé polovině roku 2028.
Ministr dopravy
Ivan Bednárik (za SPD) uvedl, že u Královce dnes vznikl druhý dálniční hraniční přechod mezi Českem a Polskem. Zatím jediný dálniční přechod do Polska byl na Moravě v Bohumíně. Nový úsek D11 u hranic je bez zpoplatnění, navazující polská S3 je pro osobní auta zdarma.
Po již hotové celé polské S3 se řidiči dostanou až k Baltskému moři.
"Česká republika tím dostala přístup k přístavům v Baltském, což otevírá nové šance pro hospodářský rozvoj a obchodní výměnu," uvedl státní tajemník polského ministerstva infrastruktury Stanisław Bukowiec.
ŘSD původně zamýšlelo, že úsek u hranic by mohl být hotový již letos na jaře. Důvodem zpoždění byly složité geologické poměry v lokalitě, kdy sesedání zeminy na budovaných násypech bylo výrazně pomalejší, než se čekalo. Pokud by stavbaři nevyčkali na úplné sesednutí násypů, budoucí dálnice by se zvlnila.
Na úseku stavbaři vytěžili a do násypů uložili přes půl milionu metrů krychlových zeminy.
"Vystavěli jsme šest mostů, použili 45.000 tun asfaltu a postavili tři protihlukové stěny o délce 600 metrů," uvedl ředitel stavební firmy MI Roads Zdeněk Ludvík.
Stavba D11 z Trutnova na státní hranici je v současnosti největší dálniční stavbou v Česku. Její budování je náročné tím, že vede horským terénem. Zahrnuje dva tunely a 28 mostů. Tunel Opevnění, který tvoří dva tubusy o délce 492 metrů, stavbaři vyrazili od ledna do července. Nyní razí tunel Poříčí s tubusy o délkách 540 a 576 metrů. Stavbu tunelu Poříčí měli původně stavbaři zahájit jako první, ale vše zdržel loňský nález hald elektrárenského popílku se zvýšenou přírodní radioaktivitou. Halda s popílkem u tunelu podle generálního ředitel ŘSD Radka Mátla stavbě tunelu Poříčí nebrání, haldy stavbaři využijí na stavbě.
Letos v dubnu ŘSD začalo stavět poslední chybějící úsek D11 z Jaroměře do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru by měla být hotová na podzim 2029, čímž by měla být dostavěná celá D11.
Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978.