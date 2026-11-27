Dramatická záchrana parašutisty na Trutnovsku. Do údolí ho nesl vrtulník
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Dramatická záchrana parašutisty na Trutnovsku. Do údolí ho nesl vrtulníkZdroj: HZS KHK
Článek byl publikován 27.11.2026 13:55
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →