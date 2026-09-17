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Bolest zad mohou zmírnit jednoduché cviky prováděné také doma. Správný pohyb uvolní přetížené svaly a přinese úlevu

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Dennívýzva
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Cviky na bolavá záda představují jednu z nejrychlejších pomocí pro chvíle, kdy vás přepadnou bolesti v zádech, kterými v současné době díky sedavému zaměstnání a nedostatku pohybu trpí stále více lidí – dle statistik až...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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