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Bolest zad mohou zmírnit jednoduché cviky prováděné také doma. Správný pohyb uvolní přetížené svaly a přinese úlevuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Cviky na bolavá záda představují jednu z nejrychlejších pomocí pro chvíle, kdy vás přepadnou bolesti v zádech, kterými v současné době díky sedavému zaměstnání a nedostatku pohybu trpí stále více lidí – dle statistik až...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Nové tetování si žádá správnou péči. Ta je velmi důležitá. Pokud nedodržíte zásady pečování o čerstvě...
Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
Sara Sandeva přiznala problém před StarDance. Kvůli němu má velké problémy i na tréninku
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dnes, 06:01
1 min
Bolest zad mohou zmírnit jednoduché cviky prováděné také doma. Správný pohyb uvolní přetížené svaly a přinese úlevu
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dnes, 06:00
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Zámek v Náměšti na Hané přilákal k televizi rekordních 633 tisíc diváků. Za jeho unikátní dispozicí stojí francouzský architektonický princip
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Nechte Babiše vládnout. Bez změny systému velké reformy nepřijdou, říká Kysilka
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Kdo má doma starou plechovou dózu na čaj po babičce, sedí na pokladu. Sběratelé za ni dávají až 2 500 Kč
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Byl králem mistrovství světa, pak zmizel z velkého fotbalu. James Rodriguez se loučí s reprezentací
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Česko čeká teplý závěr týdne, od neděle přijde déšť a ochlazení
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Červený koridor nad Prahou. Metropoli odpoledne zahalí kouřový útok z nebes
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„Příšerný obchodní partner!“ Trump vyhrožuje Unii, rozčílilo ho sbližování Kanady s Evropou
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Kostka droždí v konvi udělá s okurkami v srpnu víc než chemické hnojivo za stovky korun. Stačí dodržet jedno pravidlo
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Zemřel Richard Morávek. Podnikatel z Hané měnil tvář Olomouce i dalších měst
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Chudárkův management plánuje propustit 350 zaměstnanců České televize
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Dostat Rusko pod tlak a přinutit ho k míru. Sněmovna reprezentantů USA schválila rozsáhlý balík sankcí
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„Pokud to budu považovat za akt nepřátelství, uvalím značná cla nebo přeruším s Evropou obchod.“ Trump vyhrožuje EU kvůli Kanadě
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