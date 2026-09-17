Zahrada v říjnu nemusí být holá a šedá. Stačí zasadit 6 trvalek, které kvetou i pod prvním sněhem a nepotřebují péči

Většina českých zahrad ztrácí barvu někdy v polovině září. Letničky doslouží, jiřiny čekají na první mrazík a trávník žloutne. Přitom existuje půltucet trvalých druhů, které právě teď teprve startují svou hlavní podívanou, a při chytré volbě kultivaru a stanoviště dokážou držet záhon živý hluboko do listopadu. Klíč spočívá ve dvou věcech: vybrat konkrétní podzimní odrůdy a rozdělit je podle nároků na světlo a vlhkost tak, aby každá dostala, co potřebuje. Pojďme si projít celou šestici a rovnou ji zasadit do českých podmínek sezony 2026.
Slunce a sucho: čtyři trvalky pro nejexponovanější místa záhonu
První parta patří na otevřená, dobře odvodněná stanoviště. Chryzantéma, hvězdnice, krásnoočko a rozchodníkovec sdílejí lásku k plnému slunci a propustné zemině, a právě tam podávají nejlepší podzimní výkon.
Chryzantéma (listopadka) je královna pozdní sezony. Mrazuvzdorné zahradní kultivary z okruhu Chrysanthemum Rubellum Group kvetou od září až do listopadu, pokud je nepřekvapí tvrdý mráz pod −10 °C. Kultivar „Julia“, patří mezi spolehlivé listopadky do záhonu i do větší nádoby. Zásadní podmínka: dobrá drenáž. Zimní mokro chryzantémám škodí víc než samotný mráz.
Hvězdnice (podzimní astra) přináší do záhonu fialové, růžové a bílé tóny právě ve chvíli, kdy ostatní trvalky ustupují. Druh Symphyotrichum lateriflorum dosahuje mrazuvzdornosti H7, tedy zvládne i nejchladnější české kotliny. V nabídce najdete kultivary kvetoucí od září do listopadu. Kontejnerované sazenice lze vysazovat prakticky celoročně mimo zmrzlou půdu.
Krásnoočko (Coreopsis) doplňuje skupinu teplými žlutými a oranžovými odstíny. Vyžaduje slunce a sušší, propustný substrát. Péče je minimální. Jediná výhrada: některé kultivary bývají krátkověké a po dvou třech sezonách slábnou. Počítejte s ním spíš jako s doplňkem, který skupinu oživí na přelomu léta a časného podzimu.
Rozchodníkovec (Hylotelephium) je z celé šestice nejskromnější. Kultivar „Herbstfreude“ (Autumn Joy) snese sucho, zanedbání i chudší půdu, a přesto spolehlivě kvete od srpna do října. Po odkvětu navíc nabízí bonus, který žádná jiná trvalka z tohoto výběru nemá: suchá květenství zůstávají dekorativní celou zimu a vytvářejí siluetu, jež vynikne pod námrazou i pod lehkou vrstvou sněhu. Pro opylovače představují pozdní květy cenný zdroj potravy v době, kdy jiných nektarodárných rostlin rapidně ubývá. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Vlhčí polostín: sasanka a oměj jako elegantní protipól
Druhá dvojice vyžaduje odlišné podmínky: humóznější, vlhčí půdu a alespoň částečný stín. Pokud máte v zahradě místo pod opadavým stromem nebo u severní strany plotu, právě tam vyniknou.
Japonská sasanka (Eriocapitella hupehensis) přináší vzdušný, romantický výraz. Štíhlé stonky nesou jednoduché bílé až růžové květy od srpna do prvního mrazu. Kultivar „Königin Charlotte“ zvládá teploty až −23 °C. Podzimní výsadba je možná, ale vyžaduje důkladnou zálivku a zimní ochranu mulčem; jistější variantou zůstává jarní sázení. Semeníky po odkvětu nechte stát: pod námrazou vypadají překvapivě fotogenicky a prodlužují vizuální sezonu záhonu.
Oměj (Aconitum carmichaelii „Arendsii“) je výrazná vertikála s přilbovitými modrofialovými květy, která záhonu dodá hloubku a dramatický akcent. Mrazuvzdornost H7 ho řadí mezi nejotužilejší podzimní trvalky vůbec. Zásadní upozornění: všechny části rostliny jsou silně jedovaté. Při výsadbě i údržbě pracujte výhradně v rukavicích. Do zahrady s malými dětmi, kočkami nebo psy oměj nepatří, požití může mít podle NC State Extension fatální následky. Kdy a jak vysadit, aby trvalky stihly zakořenit před zimou
Obecné pravidlo pro podzimní výsadbu trvalek zní: minimálně čtyři až šest týdnů před promrznutím půdy. V českých podmínkách to znamená ideální okno od poloviny srpna do konce září. První říjnový týden je hraniční, sazenice ještě mohou zakořenit, ale potřebují důkladnou zálivku a vrstvu mulče.
Praktický postup pro všech šest druhů:
Slunná čtveřice (chryzantéma, hvězdnice, krásnoočko, rozchodníkovec): propustná zemina, po výsadbě vydatně zalít, u chryzantém první zimu přikrýt vrstvou listí nebo kůry. Polostínová dvojice (sasanka, oměj): humóznější substrát, pravidelná vlhkost, sasanku po podzimní výsadbě zamulčovat a v první zimě chránit. Nádoby na terase: Chryzantéma, hvězdnice, krásnoočko i rozchodníkovec fungují výborně v květináčích. Sasanka potřebuje velkou hlubokou nádobu a zimní izolaci. Oměj do nádob na frekventovaném místě nedoporučujeme kvůli toxicitě. Proč sázet ve skupinách
Jeden kus od každého druhu vytvoří sbírku, ale vizuální efekt zůstane slabý. Silný říjnový obraz vzniká opakováním: tři až pět kusů jednoho druhu pohromadě působí nesrovnatelně lépe než šest osamělých solitérů rozmístěných po celém záhonu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková