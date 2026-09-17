Zemřel Richard Morávek. Podnikatel z Hané měnil tvář Olomouce i dalších městPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zemřel Richard Morávek. Podnikatel z Hané měnil tvář Olomouce i dalších měst
Až 15 tisíc korun na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám dá město Jeseník místním studentům, kteří se...
Stavba nové světelné křižovatky na rušné výpadovce v Olomouci brzy vstoupí do další fáze. Po čtyřech...
Balíky slámy, které na náměstí Republiky v Olomouci tvořily uměleckou instalaci v rámci projektu s názvem...
Nepozornost pětatřicetiletého řidiče volkswagenu stála v Olomouci za nehodou tří aut. Muž nedobrzdil,...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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