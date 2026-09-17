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Zemřel Richard Morávek. Podnikatel z Hané měnil tvář Olomouce i dalších měst

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Ve věku 56 let zemřel uznávaný olomoucký podnikatel a zakladatel developerské skupiny Redstone Richard Morávek. Osudnou se mu stala červencová nehoda na dovolené ve Španělsku, při které utrpěl závažné poranění. Úspěšný investor, který stál za celou řadou projektů důležitých pro rozvoj nejen hanácké metropole, ve středu odpoledne následkům havárie podlehl. Zprávu o úmrtí zveřejnila rodina na sociálních sítích.
Zemřel Richard Morávek. Podnikatel z Hané měnil tvář Olomouce i dalších měst

Zemřel Richard Morávek. Podnikatel z Hané měnil tvář Olomouce i dalších měst

Zdroj: Redstone
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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