Horečka a nechutenství vyžadují správně zvolenou stravu. Některá jídla tělu pomohou, jiným je naopak lepší se vyhnout

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Horečka a nechutenství vyžadují správně zvolenou stravu. Některá jídla tělu pomohou, jiným je naopak lepší se vyhnoutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Někoho skolí již zvýšená teplota, někdo trpí, když se horečka vyšplhá až kolem 38°C. Tak či onak jde o stav, kdy člověku moc nechutná. Nutit do sebe jídlo na sílu by nemělo moc velký význam. Ovšem dodržovat pitný režim je důležité. A pokud vám představa trochy jídla nebude zvedat žaludek, dejte si něco, co vám pomůže bojovat s neřády v těle ať podpoříte uzdravení.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Nebezpeční parazité mohou v těle zůstat dlouho bez povšimnutí. V boji proti nim se využívají také silné přírodní prostředky
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