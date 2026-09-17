Kdo má doma starou plechovou dózu na čaj po babičce, sedí na pokladu. Sběratelé za ni dávají až 2 500 Kč

Skoro každá domácnost má někde vzadu ve skříni plechovou krabičku od čaje po babičce. Roky v ní ležely knoflíky, špendlíky nebo drobné mince a nikoho nenapadlo, jestli má vůbec nějakou hodnotu. Mezi sběrateli přitom o staré čajové dózy rok od roku roste zájem a za ty správné kousky dokážou dát nečekané peníze. Otázka je, jak poznat, jestli zrovna ta vaše za něco stojí.
Ta zlatá krabička s palmou nejspíš poklad není
Skoro každý zná jednu konkrétní plechovku. Zlatavou, s rudým lemem a palmou, na které stojí Zlatá směs nebo Indický čaj. Zrovna tahle ovšem sběratele většinou nechává chladnými. Vznikala v obřích sériích a přežila v tisících kuchyní, takže na aukcích za ni lidé dají sotva pár desítek korun, nanejvýš sto korun.
Cenu totiž táhne hlavně vzácnost. Čím víc kusů se dodnes válí po půdách a v kredencích, tím míň za ně někdo zaplatí. Poklad se skrývá jinde, u starších a méně obvyklých krabiček, na které dnes už člověk běžně nenarazí.
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Nejvíc si sběratelé cení kousků z první republiky. Výrobci už tehdy věděli, že zákazníka nalákají hlavně vzhledem, a peníze do designu obalů sypali. Na plechu se tak objevovaly lidské figury, květinové ornamenty i nápadné písmo tehdejší doby. Barvy nesla technika litografie, díky které kresba vypadala jemně a živě. Právě o tuhle grafiku dnes zájemcům jde především, samotný plech je vedlejší.
Sběratelům jde u starých plechových dóz především o původní litografii s lidskými figurami a květinovými ornamenty. Ilustrační foto. Zdroj: Magda Ehlers / Pexels.
U pojmenovaných značek se ceny drží v rozumných mezích. Za sběratelsky žádané kousky, kam patří třeba čajová dóza Meinl nebo starší reklamní krabice od kávy a kakaa, se běžně platí zhruba 750 až 2 500 korun. V kurzu bývají i některé zahraniční čajové značky. Zvláštní cenu mají kusy vyrobené ještě za první republiky, tedy před rokem 1948. Obyčejnější plechovky se prodají za pár set korun, kdežto u opravdu vzácných a dobře zachovalých kousků z předválečných let se částka vyšplhá do vyšších tisíců.
Bez původního víčka jde cena dolů
Samotné stáří na vysokou cenu nestačí, klíčový je celkový stav. Zachovalá dóza s živými barvami a fungujícím uzávěrem se cenově pohybuje úplně jinde než odřený a promáčklý kus. Když víčko chybí nebo je tisk vybledlý, hodnota obvykle spadne zhruba na polovinu.
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Svou roli hraje i patina. Lehké přirozené oděrky vypadají autenticky a sběratelům nevadí, spíš naopak. Problém nastává u hluboké koroze prožrané do tisku a u neumělého přemalování, které cenu spolehlivě srazí. Nahoru ji naopak žene doložený původ, tedy možnost prokázat, odkud kousek pochází.
Jak poznáte, že doma máte ten vzácný kus
Začněte tím nejjednodušším:
Obraťte krabičku dnem vzhůru a prozkoumejte její spodek. Právě tam bývá vyražené logo, jméno výrobce nebo místo, kde dóza vznikla, občas i letopočet. Podle toho odhadnete stáří i původ. Grafiku si nasviťte a prohlédněte zblízka. U pravých kusů barvy vystupují sytě a kresba má hloubku, kdežto napodobeniny působí plošeji a mdle. Nakonec dohledejte uzavřené aukce a srovnejte, za kolik se podobné dózy reálně prodaly. Vyvolávací částky bývají přehnané, orientujte se proto podle skutečně uzavřených obchodů. Nedrhněte ji, než ji prodáte
Nejčastější přešlap přijde ve chvíli, kdy majitel dózu najde a hned ji chce naleštit do lesku. Ostré čištění a drhnutí ale sedře lak i tisk a spolu s nimi i to nejcennější, za co jsou sběratelé ochotní zaplatit. Bohatě stačí povrch přejet suchou utěrkou a jinak krabičku nechat být.
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U hodně starých nebo dražších kousků se vyplatí nechat si udělat odborný odhad, případně se poradit se specialistou na dobovou reklamu. Jak ceny rostou, přibývá totiž i podvržených napodobenin. Než tedy babiččinu plechovku hodíte do sběru, radši si ji pořádně prohlédněte a zjistěte, jakou nese značku. Klidně se ukáže, že roky odkládaná dóza je malá rezerva do budoucna.
Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/tato-stara-plechova-krabice-od-caje-neni-odpad-sberatele-za-tento-design-plati-neuveritelne-sumy, https://www.umimeporadit.cz/tato-stara-doza-po-babicce-muze-mit-vetsi-cenu-nez-by-kdo-cekal, https://www.tiscali.cz/stara-plechovka-od-kakaa-neni-odpad-sberatele-daji-za-1-typ-s-vickem-i-2-500-kc-cesi-ji-maji-na-pudach-672382, https://aukro.cz/plechovka-od-caje-zlata-smes-6932747834, https://www.kvety.cz/zajimavosti/stare-plechovky-kava-caj-mydlo-susenky-kakao-rez-patina-sberatele-hodnota-finance/