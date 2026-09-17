Tohle nosí Ukrajinky po 60 úplně běžně, ale Češky se tomu vyhýbají, i když to omladí o 10 let

Deset let vám z občanky nikdo neškrtne. Existuje ale kousek oblečení, po kterém ukrajinské ženy sahají naprosto samozřejmě v každém věku, zatímco v šatnících Češek po šedesátce ho skoro nenajdete. A přitom se letos objevil i v úplně běžných obchodech.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Košile, která má vlastní svátek
Řeč je o vyšyvance, vyšívané košili, která patří k ukrajinskému lidovému kroji. Vzory se liší podle regionu, ze kterého pocházejí, takže dvě vyšyvanky z různých koutů země vypadají jinak. Původní bývala bílá, dnes se šije v jakékoli barvě a nejčastěji ji zdobí květinové motivy.
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Ukrajinci v ní nevidí jen hezký kus oblečení. Nošením dávají najevo, odkud jsou, a košile se u nich bere jako součást identity. Má dokonce vlastní svátek. Den vyšyvanky připadá na třetí čtvrtek v květnu a vznikl v roce 2006 z nápadu studentky Lesji Voroňuk. Dnes se k němu hlásí lidé ve více než sto zemích.
Foto: Freepik.com V Česku ji potkáte častěji, než čekáte
Ukrajinci tvoří nejpočetnější skupinu cizinců u nás a je jich tu víc než polovina ze všech. Oslavy Dne vyšyvanky se proto konají i v Praze. Letos v květnu se sešly v Holešovické tržnici, kde k vyšívaným košilím patřila hudba, folklorní vystoupení i řemeslný trh.
Druhá cesta vede přes obchody. Vyšívané halenky a topy se letos objevily v běžných kolekcích a souvisí to s návratem boho stylu, který staví na přírodních materiálech a ruční práci. Folklorní motivy se tak dostaly do úplně obyčejného šatníku, aniž by měly cokoli společného s krojem.
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Podle stylistů dělají ženy po šedesátce ve střední a východní Evropě jednu věc, která je mrzí. Z opatrnosti sahají po tmavém a nenápadném oblečení, protože nechtějí nic zkazit. Výsledkem je outfit, který jim opticky přidává roky.
Vyšívaná halenka tuhle past obchází. Je to jeden výrazný prvek na jinak klidném základu, takže nekřičí, ale okamžitě rozsvítí obličej. Ženám po šedesátce přitom většinou sedne jemnější výšivka ve dvou odstínech spíš než velký barevný ornament.
„Hodí se pro všechny,“ uvedla pro Kupi.cz stylistka Galina Králová, která zároveň radí, že pokud si má člověk pořídit z tohoto stylu jediný kus, ať sáhne právě po halence.
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Nejjednodušší je začít u rovných džín a plátěných tenisek. Vznikne z toho outfit na nákup i na kávu s vnoučaty, který nepůsobí svátečně.
Do společnosti funguje stejná halenka k tmavým kalhotám s vyšším pasem a lodičkám. V létě se hodí k lněným kalhotám nebo k sukni po kolena. Když je výšivka výrazná, zbytek nechte v jedné barvě a šperky vynechte.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1yvanka, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/462775-ukrajina-slavi-den-vysyvanky-tu-svou-ukazal-na-videu-i-prezident-zelenskyj, https://czechia.mfa.gov.ua/cs/news/cena-evropa-nostra-pro-svetovy-den-vysyvanky, https://www.lifee.cz/topy-s-vysivkami-30-nejkrasnejsich-vybrali-jsme-9a69c, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/42864-boho-styl-sazi-na-jednoduchost, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-styl-zeny-60/, https://zena-in.cz/clanek/vyshyvanka-day-v-holesovicke-trznici-popate-priblizi-nejen-ukrajinskou-kulturu-ale-i-tradice-a-zivot-soucasne-komunity-v-cesku, https://www.ceska-justice.cz/2026/02/cizinci-v-cesku-ukrajinci/ Přečtěte si také: Nejhorší máslo ze supermarketu. Češi ho kupují každý týden a ani neví, co je s ním špatně