Kdo měl za ČSSR tenhle skleněný sifon s kovovou hlavou, byl na chatě hvězda. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč

Zaprášená skleněná láhev omotaná drátem, kterou dneska leckdo bez rozmyslu vyhodí do kontejneru. Před pár desítkami let přitom byla hvězdou každé chalupy a celé partě dokázala zajistit vlastní perlivou limonádu. Zájem o ni se teď vrací a za pěkně zachovalý kus se slušně platí.
Malý stroj na bublinky a král víkendu
Bublinky obstaral oxid uhličitý stlačený v malé kovové bombičce. Ta se zašroubovala do hlavy sifonu, do skla se nalila obyčejná studená voda a po stisknutí páčky se plyn prohnal nápojem. Sklenice bublinkové vody byla hotová za pár vteřin a díky utěsněnému mechanismu si jiskru držela dlouho.
Na chalupě daleko od civilizace byla tahle schopnost k nezaplacení. Se lžící ovocného sirupu se z obyčejné vody stala limonáda, na kterou se slétla celá výprava. Náboje do hlavice se prodávaly ve větších baleních, takže se dalo předzásobit na celé prázdniny bez věčného shánění. Majitel takové láhve byl o víkendu prostě ten, u koho se všichni sešli.
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Skleněnou láhev sešněrovanou hustým drátěným pletivem měl u nás na svědomí děčínský podnik Kovočas. To pletivo nebylo na parádu. Voda nasycená plynem tlačila na stěny, a kdyby sklo někdy povolilo, síť měla střepy udržet u sebe.
Existovala i druhá, lehčí a prakticky nerozbitná verze z eloxovaného hliníku, kterou dodával Sandrik. Jeho provozovna sídlila v Moravské Třebové. Tuzemská výroba obou typů skončila v roce 2005 a pěkně dochovaných kousků je od té doby každým rokem znatelně méně.
Vedle skleněných sifonů od Kovočasu se u nás vyráběla i lehčí a téměř nerozbitná hliníková verze od Sandriku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co dnes žene zájem nahoru
Za návratem starých sifonů nestojí jenom vzpomínky. Čím dál víc lidí odmítá hory jednorázových plastů a chuť míchat si perlivou vodu doma pomalu sílí. K tomu se přidala vlna retra, takže opletená láhev dnes dělá parádu ve stylové kuchyni i jako solitér na polici. Na aukčních portálech se historických sifonů protočí výrazně víc než dřív a poptávka roste i v zahraničí, kde po vintage kouscích z bývalého východního bloku pošilhává čím dál víc sběratelů.
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Upřímně, většina lahví, které se doma válí po skříních, má cenu hlavně citovou. Když nakouknete do inzerátů na bazarech, běžný funkční kus s pár oděrkami tam pořídíte za pár set korun, mnohdy i pod dvě stě, a jen ty nejhezčí se blíží hranici tisíce korun.
Docela jiná čísla platí pro kompletní a perfektně zachovalé kusy s původním příslušenstvím. Ty se v aukcích dostávají přes tisíc korun a za skutečnou raritu bez jediné vady padne i pět tisíc. Takhle vysoko ale míří jen naprostá špička a průměrný kus vytažený z půdy se k ní ani nepřiblíží.
Orientačně se ceny podle zachovalosti a místa prodeje pohybují takhle:
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Jaký kus a kde Orientační cena Běžný funkční kus z bazaru pár set korun, často pod 200 Kč Kompletní a dobře dochovaný kus s příslušenstvím kolem tisíce korun i výš Vzácný bezchybný kus v aukci až kolem 5 000 Kč Které detaily rozhodují o ceně
Jestli je vaše láhev jen veteš, nebo naopak žádaný sběratelský kousek, poznáte podle detailů. Neuškodí vzít ji do ruky a v klidu si ji prohlédnout ze všech stran.
U starého sifonu rozhoduje o ceně hlavně původní hlavice s ventilem, který pořád těsní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Klíčová je hlavice. Ověřte, že je původní a že její ventil pořád těsní. Náhražka sešroubovaná odjinud srazí hodnotu možná ze všeho nejvíc. Podívejte se na drátěnou síť. Měla by pevně obepínat láhev, nikde roztržená, a samo sklo hledejte průhledné, bez trhlin a bez rezavých map po drátu. Otočte láhev dnem vzhůru a hledejte značku výrobce. Vyražené jméno nebo logo prozradí stáří i dílnu, a třeba právě žádaný děčínský Kovočas cenu zvedne. Cenu nahoru táhne i to, co se k láhvi dochovalo, třeba původní obal nebo sada dobových bombiček.
S opravami opatrně. Původní stav se stopami stáří má u sběratelů větší cenu než čerstvý nátěr, takže leštěním ani přestříkáním si nepomůžete.
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A co když doma žádný poklad po předcích nemáte? Nevadí. Nové skleněné sifony v retro střihu se pořád prodávají zhruba za dva tisíce korun a od těch starých je skoro nerozeznáte. Seženete i výměnné bombičky s oxidem uhličitým a naplnit si je necháte v leckterém železářství. Domácí sodovka jako za časů babiček je tak pořád na dosah, ať vsadíte na originál, nebo na jeho současnou verzi.
Zdroje: https://www.barman.cz/soda-sifon/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/retro-sifon/, https://www.tiscali.cz/kdo-mel-za-cssr-tuhle-lahev-byl-na-chate-hvezda-dnes-ji-sberatele-vykupuji-i-za-5-000-kc-749210, https://www.toprecepty.cz/clanky/10249-pribeh-sifonove-lahve-z-lekaren-na-jidelni-stoly-aneb-jak-se-perliva-voda-stala-soucasti-kazdodenniho-zivota/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sifonov%C3%A1_l%C3%A1hev