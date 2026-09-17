Chudárkův management plánuje propustit 350 zaměstnanců České televize

Ředitel České televize Hynek Chudárek (foto) s několikaměsíčním zpožděním napravuje strategickou chybu, kterou udělal na jaře při zápase o financování Kavčích hor. Tehdy totiž ČT tvrdila, že nikde nevidí možné úspory v rozpočtu. Nyní Chudárek představuje stamilionové úspory v hospodaření ČT. Na konci srpna předložil návrh sníženého rozpočtu televize na rok 2027.
Na včerejším zasedání Rady ČT ředitel televize prozradil, jak uspoří plánovaných 350 milionů korun - jedním ze zdrojů úspor bude propouštění. Management Kavek plánuje do roku 2030 propustit 12 procent zaměstnanců (tedy 350) ze současného stavu 2900 lidí. Velká část z nich by měla odejít již v příštím roce. Další oblastí, kde Chudárkův management chce ušetřit, je výroba pořadů nebo odložení naplánovaných investic.
Podle Chudárka by úsporná opatření neměla příliš dopadnout na dětský kanál ČT:D, na jehož výrobu má být v příštím roce vyčleněno 100 milionů korun. To má být více než před dvěma lety. Pokračovat má výroba sérií Jezevec Chrujda, Příběhy Brouka Pytlíka, Čtyřlístek nebo Rychlé šípy.
Jak jsme informovali již dříve, vláda Andreje Babiše v červnu schválila návrh zákona o financování médií veřejné služby, kterým se zruší koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas (zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 348/2005). Financování obou institucí by mělo být převedeno pod státní rozpočet, tak jak tomu je v řadě evropských zemí.
V návrhu pro příští rok chce vládní koalice vrátit objem financování ČT a ČRo na úroveň roku 2024 - pro Českou televizi počítá s částkou z rozpočtu ve výši 5,74 miliardy korun (stejná částka, která se vybrala z poplatků předloni) a pro Český rozhlas 2,065 miliardy (v roce 2024 veřejnoprávní rádio získalo z poplatků 2,058 miliardy). Oproti aktuálnímu stavu je to však pokles - v květnu 2025 totiž vstoupila v platnost velká mediální novela, která navýšila poplatky za ČT ze 135 korun na 150 korun na měsíc a domácnost, u ČRo se poplatky zvedly ze 45 korun na 55 korun.