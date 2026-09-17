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Chudárkův management plánuje propustit 350 zaměstnanců České televize

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Dennívýzva
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Ředitel České televize Hynek Chudárek (foto) s několikaměsíčním zpožděním napravuje strategickou chybu, kterou udělal na jaře při zápase o financování Kavčích hor. Tehdy totiž ČT tvrdila, že nikde nevidí možné úspory v rozpočtu. Nyní Chudárek představuje stamilionové úspory v hospodaření ČT. Na konci srpna předložil návrh sníženého rozpočtu televize na rok 2027.
Chudárkův management plánuje propustit 350 zaměstnanců České televize

Chudárkův management plánuje propustit 350 zaměstnanců České televize

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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