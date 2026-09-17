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Halina Pawlowská překvapila novou fotografií. Fanoušci si všimli výrazné proměny

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Halina Pawlowská opět přitáhla pozornost svých sledujících. Jednasedmdesátiletá spisovatelka a moderátorka zveřejnila novou fotografii a pod snímkem se rychle objevily reakce lidí, podle kterých působí výrazně mladším a svěžejším dojmem. Proměna přitom není záležitostí posledních několika dnů. Fanoušci si změn jejího vzhledu všímají už několik měsíců.
Halina Pawlowská překvapila novou fotografií. Fanoušci si všimli výrazné proměny

Halina Pawlowská překvapila novou fotografií. Fanoušci si všimli výrazné proměny

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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