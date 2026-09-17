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Halina Pawlowská překvapila novou fotografií. Fanoušci si všimli výrazné proměnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Halina Pawlowská opět přitáhla pozornost svých sledujících. Jednasedmdesátiletá spisovatelka a moderátorka zveřejnila novou fotografii a pod snímkem se rychle objevily reakce lidí, podle kterých působí výrazně mladším a svěžejším dojmem. Proměna přitom není záležitostí posledních několika dnů. Fanoušci si změn jejího vzhledu všímají už několik měsíců.
Halina Pawlowská překvapila novou fotografií. Fanoušci si všimli výrazné proměny
Zdroj: nextfoto
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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