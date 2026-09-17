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Skalní město Zelve: vedle sebe tu v míru pobývali křesťani s muslimy. A žilo se tu do 50. let 20. století!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ve skalním labyrintu Zelve žily celé rodiny až do poloviny minulého století. Podívejte se, jak vypadalo město vytesané do kamene, kde vedle sebe stály kostel a mešita!
Zelve – úvodní
Zdroj: Shutterstock
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