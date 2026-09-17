Byl králem mistrovství světa, pak zmizel z velkého fotbalu. James Rodriguez se loučí s reprezentací

15. září 2026 se na sociálních sítích objevilo krátké emotivní video. Muž, který před dvanácti lety přiměl celou Brazílii vstát z křesel volejovým gólem proti Uruguayi, v něm oznámil konec v kolumbijském národním dresu. Bylo mu pětatřicet, pár dní předtím podepsal smlouvu s Atlético Nacional v rodném Medellínu a jeho tým právě na mistrovství světa vypadl po penaltách se Švýcarskem. „Nastal čas uzavřít jednu z nejdůležitějších etap mého života,“ řekl James Rodríguez. Žádný skandál, žádné zranění. Jen tiché přiznání, že oblouk, který začal v říjnu 2011 v řídkém vzduchu La Pazu, dorazil do svého přirozeného konce.
Brazílie 2014: Pět zápasů, které přepsaly kolumbijský fotbal
Všechno, co dělá z Jamese Rodrígueze nesmrtelnou postavu jihoamerického fotbalu, se odehrálo během tří červnových a jednoho červencového týdne roku 2014. Třiadvacetiletý záložník Monaka nastřílel na mistrovství světa v Brazílii šest gólů v pěti zápasech. Získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje. Jeho volej pravačkou proti Uruguayi v osmifinále, míč přijatý na hruď, otočka, náběh, rámus v síti, později vyhrál cenu FIFA Puskás pro nejhezčí gól roku.
Kolumbie s ním v sestavě poprvé v historii postoupila do čtvrtfinále. Třikrát byl vyhlášen hráčem zápasu. Kolumbijská fotbalová federace ve svém oficiálním rozloučení připomíná, že žádný jiný kolumbijský hráč nikdy nedosáhl takové koncentrace individuálních ocenění na jednom turnaji. A právě tady se zrodila nálepka, která ho provází dodnes: král mistrovství světa.
Od Realu po osm adres za šest let
Brazilský šampionát mu otevřel dveře do Realu Madrid. Dva ligové tituly, dvě Ligy mistrů v madridské éře, hostování v Bayernu Mnichov, to všechno patří do první poloviny příběhu. Bod zlomu přišel 7. září 2020, kdy Real Madrid oficiálně oznámil jeho přestup do Evertonu. Od té chvíle se klubová kariéra rozpadla do série stále kratších zastávek:
- Everton (2020–2021) – Premier League, ale bez dlouhodobého místa v sestavě
- Al-Rajján (2021–2022) – katarská liga, daleko od reflektorů
- Olympiakos (2022–2023) – konec vzájemnou dohodou po půl roce
- São Paulo (2023) – 22 zápasů, 2 góly, rychlý odchod
- Rayo Vallecano (2024) – krátký návrat do LaLigy po zářivé Copa América
- Club León (2025) – mexická liga
- Minnesota United (2026) – MLS, krátkodobý kontrakt
- Atlético Nacional (2026) – návrat domů
Osm klubů za šest let. Žádný z nich nedokázal nabídnout prostředí, kde by James znovu vyrostl v osu projektu. Nebyl to jeden dramatický pád, spíš postupná eroze kontinuity; každý přestup vypadal jako nový začátek, ale žádný neperostl v kapitolu.
Reprezentace jako paralelní vesmír
Zatímco klubová stopa bledla, v národním dresu si James udržoval status, který mu nikdo nemohl vzít. Na Copa América 2024 zaznamenal šest asistencí v jednom ročníku (rekord turnaje) a federace ho vyhlásila nejlepším hráčem celé soutěže. Bylo mu dvaatřicet, hrál za São Paulo a v Evropě by ho málokdo obsadil do základní sestavy. V kolumbijské žluté byl ale pořád desítkou.
Odchází jako rekordman. Sto třicet jedna startů, jednatřicet gólů, třiačtyřicet asistencí, tři mistrovství světa, čtyři Copa América. Radamel Falcao drží střelecký rekord reprezentace, ale Jamesův odkaz stojí na něčem jiném: na tvůrčí roli a na schopnosti proměnit velký turnaj v osobní jeviště. Falcao byl kanonýr. James byl režisér.
Co bude s kolumbijskou desítkou
Kolumbie hraje přátelské zápasy s Mexikem, Paraguayí a Peru už na přelomu září a října 2026. Jamesova absence bude poprvé hmatatelná. Z mistrovské nominace se jako možní nositelé kreativní zátěže nabízejí Luis Díaz, Jhon Arias, případně Juan Fernando Quintero nebo Jorge Carrascal. Žádný z nich ale nemá Jamesovu kombinaci turnajové zkušenosti a symbolického kapitálu. Nástupce se pravděpodobně neobjeví jako jeden hráč, ale jako kolektivní řešení.
James Rodríguez nekončí s fotbalem, v Atlético Nacional bude dál hrát kolumbijskou ligu. Končí jen s dresem, ve kterém byl největší. A právě to z jeho rozlučky dělá gesto člověka, který ví, že některé příběhy je lepší zavřít, dokud ještě stojí za vyprávění.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle