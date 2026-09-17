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Byl králem mistrovství světa, pak zmizel z velkého fotbalu. James Rodriguez se loučí s reprezentací

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Šest gólů na jednom šampionátu, 131 startů za Kolumbii a pak série osmi klubů za šest let. James Rodríguez zavřel reprezentační kapitolu.
Byl králem mistrovství světa, pak zmizel z velkého fotbalu. James Rodriguez se loučí s reprezentací

Byl králem mistrovství světa, pak zmizel z velkého fotbalu. James Rodriguez se loučí s reprezentací

Zdroj: Leoneltron/ Public Domain Dedication
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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