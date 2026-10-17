Hejtman Půta míří do Senátu, ve druhém kole porazil Jitku Volfovou

Hejtman Půta míří do Senátu, ve druhém kole porazil Jitku VolfovouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hejtman Půta míří do Senátu, ve druhém kole porazil Jitku VolfovouZdroj: Petr Zbranek
Článek byl publikován 17.10.2026 13:10
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