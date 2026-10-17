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Hejtman Půta míří do Senátu, ve druhém kole porazil Jitku Volfovou

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Senátorem za Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka bude v následujícím volebním období dlouholetý hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro LK). Ten ve druhém kole porazil končící starostku České Lípy Jitku Volfovou (ANO). Ta tak zůstává poslankyní.
Hejtman Půta míří do Senátu, ve druhém kole porazil Jitku Volfovou

Hejtman Půta míří do Senátu, ve druhém kole porazil Jitku Volfovou

Zdroj: Petr Zbranek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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