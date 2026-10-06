Havlovská tramvaj vyjela do pražských ulic. Připomíná devadesáté narozeniny prvního českého prezidenta

Havlovská tramvaj vyjela do pražských ulic. Připomíná devadesáté narozeniny prvního českého prezidentaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Slavnostní představení tramvaje k výročí Havel 90
Článek byl publikován 06.10.2026 06:42
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