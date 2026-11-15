Harmonie I se mění za provozu. Do nových bytů míří další nájemníci

V jednom z největších městských bytových domů v Hradci Králové pokračuje rozsáhlá modernizace. Harmonie I na třídě Edvarda Beneše prochází postupnou rekonstrukcí, která se dotkne všech 400 bytů. Zatímco stavební práce pokračují v dalších částech budovy, první nájemníci už obývají zrekonstruované byty. Do konce letošního roku by se do nich mělo přestěhovat celkem 70 lidí.
První etapa rekonstrukce byla dokončena letos v červenci a nabídla 42 opravených bytů. Do 28 z nich se postupně přestěhovali nájemníci z další etapy. Nyní se mohou do nového zázemí přesunout další lidé. Uvolněné byty následně poslouží k pokračování modernizace.
Stavební práce přitom probíhají za plného provozu domu. Aby obyvatelé nebyli vystaveni nadměrnému hluku, zůstává vždy jeden sloupec dokončených bytů neobsazený. V sobotu se navíc provádějí pouze méně hlučné práce.
„O tom, že tu probíhá rekonstrukce, skoro ani nevím. V části, kde bydlím, je hluk minimální,“ říká jedna z obyvatelek domu.
Rekonstrukce za více než půl miliardy potrvá do roku 2029
Modernizace začala letos v březnu a je rozdělena do deseti etap. Celkové náklady přesáhnou 500 milionů korun bez DPH. Kompletní dokončení je naplánováno na druhou polovinu roku 2029.
„V případě Harmonie I, kde jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, jde navíc o to, aby lidé, kteří zde žijí, měli důstojnější, bezpečnější a kvalitnější zázemí,“ uvedl náměstek primátorky odpovědný za oblast investic a majetku města Kamil Podroužek.
První tři etapy by měly být hotové do začátku března 2027, další tři do konce února 2028. Sedmá až devátá etapa mají následovat přibližně o rok později a poslední část rekonstrukce by měla být dokončena v srpnu 2029.
Opravy se týkají nejen samotných bytů a bytových jader. Dělníci vyměňují také okna a dveře, sanují železobetonové konstrukce a odstraňují azbest z lodžiových stěn. Součástí projektu je rovněž zateplení obvodového pláště budovy a střechy.
Město získalo na opravy stovky milionů
Čtrnáctipodlažní Harmonie I byla postavena na začátku devadesátých let minulého století. Rekonstrukce patří k největším investicím do městského bydlení v novodobé historii Hradce Králové.
Město na projekt získalo dotaci ze Státního fondu podpory investic ve výši téměř 115 milionů korun a zvýhodněný úvěr s nízkým úrokem v hodnotě 135,2 milionu korun. Další žádost o dotaci až 76,5 milionu korun podalo také z Integrovaného regionálního operačního programu. Pokud by ji získalo, šlo by podle města o nejvyšší dotační podporu v jeho historii.