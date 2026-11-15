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Harmonie I se mění za provozu. Do nových bytů míří další nájemníci

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Rekonstrukce čtrnáctipodlažního domu Harmonie I v Hradci Králové pokračuje. Do zmodernizovaných bytů na třídě Edvarda Beneše se stěhují další nájemníci. Do konce roku by jich mělo být přestěhováno celkem 70.
Harmonie I se mění za provozu. Do nových bytů míří další nájemníci

Harmonie I se mění za provozu. Do nových bytů míří další nájemníci

Zdroj: FB: Stako Hradec Králové
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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